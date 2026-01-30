Tallinnas algas rahvusvaheline juunioride tenniseturniir Winter Cup

Eesti korraldab U-12 vanuserühma nii tüdrukute kui poiste tsoon C alagrupiturniiri. Tüdrukute turniiril on esindatud kaheksa riiki: Eesti, Rootsi, Taani, Ukraina, Belgia, Luksemburg, Itaalia ja Türgi. Poiste turniiril osalevad seitsme riigi - Eesti, Läti, Soome, Gruusia, Itaalia, Suurbritannia ja Türgi - võistkonnad.

Eesti tüdrukute võistkonda kuuluvad U-12 edetabeli esikolmik Isabella Salusaar, Rebeka Eksi ja Sofia Korotõtš, tüdrukute võistkonna kapten on Kristofer Kliimand. Eesti poiste võistkonnas on U-12 paremik: Michael Anikin, Sten Ink ja Siim Mattias Saluste ning kapten Armand Levandi.

1977. aastal alguse saanud Tennis Europe Winter Cups on kujunenud spordiala juhtivaks juunioride võistkondlikuks sisetennise turniiriks. Traditsiooniliselt mängitakse turniir nii 14- kui ka 16-aastaste, aga ka 12-aastaste ja nooremate vanusekategooriates, võistlus on avatud Euroopa rahvuslike föderatsioonide poolt nomineeritud võistkondadele.

Võistlus mängitakse kahes etapis. Kvalifikatsioonietapil sõidavad võistkonnad võistlema ühte neljast kvalifikatsioonigrupist, millest igaüks võõrustab kuni kaheksat riiki. Iga kvalifikatsiooniturniiri võitja ja finalist pääsevad 2 nädalat hiljem toimuvale finaalturniirile.

Winter Cupi U-12 turniiril on varasematel aastatel Tallinnas võistlemas käinud ka mitmed praeguseks ennast maailma tippu murdnud tennisistid nagu näiteks taanlane Holger Rune (ATP 16.) ja britt Jack Draper (ATP 11.).

Sissepääs turniirile on pealtvaatajatele tasuta.