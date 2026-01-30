Mistra jättis võidu koju

Mistra läks endale omaselt kohe algusest peale mängu juhtima ning terve mängu jooksul üksnes suurendas oma eduseisu laskmata mängu jooksul kordagi tekkida ka viigiseisul.

Mistra poolel oli resultatiivseim üheksa väravaga Maarja Treiman, Mella poolelt vastasid Anastassia Volkova ja Marianna Kireeva kumbki viie tabamusega.

Treimani hinnangul mängis Mistra lihtsalt oma mängu ära ilma midagi erilist kokku leppimata. "Tegime rohkelt vahetusi, et Balti liigaks harjutada ja valmis olla." Treiman tõi välja ka, et nad puhtalt ei mänginud, oli ebavajalikke pallikaotusi ja mitmeid eksimusi tehti visetel.

Järgmisel nädalal toimub naiste meistriliigas kaks kohtumist, kui 4. veebruaril lähevad omavahel vastamisi Mella - HC Tabasalu ja SK Tapa/Tapa valla Spordikool - Mistra.