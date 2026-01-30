X!

Tehvandil avatakse mäesuusanõlv ja olümpiahõnguline suusapark

Tehvandi Snowpark. Autor/allikas: Tehvandi Snowpark
Reedel avatakse Otepääl mitmekülgne suusakeskus Tehvandi Snowpark, mis ühendab endas ühe Baltikumi parima profiiliga mäesuusanõlva ja maailmatasemel freestyle- ja lumelauapargi.

Uus suusakeskus rajatakse Otepääle Tehvandi K90 suusahüppemäe kõrvale. 60-meetrise kõrguste vahega nõlval on 300 meetrine sõiduala, mis jaguneb kaheks tsooniks: mäesuusanõlvaks ja trikipargiks. Mäesuusatajatele mõeldud ala on tänasest täies ulatuses külastajatele avatud, freestyle- ja lumelauapark valmib etapiviisiliselt.

Mäesuusanõlv on ainulaadne mitte üksnes Eesti, vaid kogu Baltikumi jaoks, ennekõike oma suurepärase profiili poolest: "Teist nii järsu algusega, kuid ühtlasi piisavalt kõrget ja laia suusanõlva siin piirkonnas ei ole. Kuna kiirus tekib varakult, saab kogu laskumist kasutada pööramiseks ja tehnika arendamiseks," rääkis endine mäesuusataja, treener ja ala eestvedaja Kaarel Grünberg.

"Ka ilmakaarte mõttes asetseb nõlv ideaalses kohas: põhjanõlval püsib lumi kaua ja suusatada saab kuni kevadeni," lisas Grünberg. Vastavalt sõiduoskustele saab suusatamiseks valida kas järsema või laugema liini.

Tehvandi Snowpark. Autor/allikas: Tehvandi Snowpark

Mäesuusanõlva uudsed lahendused loovad ka lastele head võimalused esmase suusatunnetuse omandamiseks. "80-meetrisel õppenõlval on Eestis uudne ja mänguline rajalahendus," rääkis Grünberg.

Lastele on üles seatud lõbusad eskimo- ja loomapiltidega elemendid, mis aitavad turvaliselt õppida rajal liikumist, pööramist, kiiruse kontrolli ja tasakaalu. "Figuurid muudavad õppimise mänguliseks ning aitavad loomulikul viisil suusatamise põhioskusi omandada, arendades ühtaegu nii rajatunnetust, koordinatsiooni kui ka enesekindlust," lisas treener.

Tehvandi Snowpark asub ajaloolises Eesti mäesuusaspordi südames: samas kohas asus üks Eesti esimesi mäesuusanõlvasid, kus peeti 1940. aastal ühtlasi ka meie esimesed mäesuusavõistlused. Tõstukiga suusamägi oli aktiivselt kasutuses kuni K90 hüppemäe rajamiseni 2008. aastal.

"Nõlv ühendab ajaloo ja tulevikupotentsiaali. Just sellel nõlval treenis ja võistles üks Eesti esimesi talisporditähti – Karl Vesterstein – kümnekordne Eesti meister mäesuusatamises. Täna loome siia keskkonna, kus saavad üles kasvada ka järgmised Eesti tipud," rääkis Tehvandi Snowpargi idee autor Tarmo Teder.

Tehvandi Snowpark. Autor/allikas: Tehvandi Snowpark

Lisaks mäesuusanõlvale kerkib Tehvandi Snowparki ka maailmatasemel park freestyle-suusatajatele ja lumelauduritele, mille esimesed railid on avatud juba sel nädalavahetusel. Pargi on projekteerinud kaks olümpiaparki kavandanud Janis Daleckis, kes osaleb ühtlasi Milano-Cortina pargi loomisel.

"Uus park on loodud sõna otseses mõttes parimatelt parimatele," ütles Tarmo Teder. "Freestyle- ja lumelaua kogukonna jaoks on sellise pargi avamine oluline verstapost – maailmatasemel kodupark annab kohalikele noorsportlastele võimaluse järjepidevaks treenimiseks ja loob eeldused rahvusvahelise tipptaseme saavutamiseks," lisas ta.

Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liikme Kristjan Karise sõnul on uue suusakeskuse rajamine oluline samm kogu piirkonna talispordivõimekuse arendamisel: "Meie eesmärk on pakkuda sportlastele ja harrastajatele aastaringselt parimaid treenimis- ja liikumisvõimalusi. Tehvandi Snowpark täiendab olemasolevat sporditaristut, pakkudes sportimisvõimalusi mäesuusatajatele, freestyle-suusatajatele ja lumelauduritele. Nõlv loob head eeldused laagrite ja võistluste korraldamiseks ning aitab kinnistada Otepää positsiooni Baltikumi ühe olulisema talispordi sihtkohana."

Tehvandi Snowpark on avatud teisipäevast reedeni kell 12-20, laupäeval-pühapäeval kell 10-18. Pimedal ajal on rada valgustatud. Auto saab parkida Tehvandi suusahüppetorni parklasse. Lumeparki tulekuks on vaja kaasa võtta isiklik varustus või rentida vajaminev Otepää Fan-Spordi, ReeDe Villa või Veetee suusarendist.

