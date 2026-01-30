X!

Ilves lõpetas suusasõidu 13. kohal

Kahevõistlus
Kristjan Ilves.
Kristjan Ilves.
Kahevõistlus

Kahevõistluse MK-etapil Austrias Seefeldis algas reedene võistluspäev 10 km pikkuse ühisstardist suusasõiduga.

Ilves sõitis distantsi esimeses pooles esikümnes, kuid kolmandal ringil hakkas kaheksameheline liidrigrupp teistelt eest ära liikuma ning Ilves nende sekka ei kuulunud. Finišisse jõudis Ilves 13. mehena, kaotades võitjaks tulnud norralasele Jens Luraas Oftebrole 57,5 sekundit.

Noorema Oftebro järel lõpetas teisena sakslane Vinzenz Geiger (+6,9), kellele järgnes norralane Andreas Skoglund (+11,2) ning Austria trio Fabio Obermeyr (+13,5), MK-sarja liider Johannes Lamparter (+16,7) ja Stefan Rettenegger (+32,2).

Naiste suusasõidus teenisid kaksikvõidu norralannad Ida Marie Hagen ja Marte Leinan Lund (+12,2), kolmas oli ameeriklanna Alexa Brabec (+27,7).

Meeste hüppevõistlus algab Seefeldis kell 16.00.

