X!

Teder pärjati taas aasta parima golfimängija tiitliga

Golf
Richard Teder.
Richard Teder. Autor/allikas: Eesti Golfi Liit.
Golf

Eesti Golfi Liidu liikmesklubid valisid 2025. aasta parimateks golfimängijateks meeste seas Richard Tederi ja naistest Kirke Kiige (Rae Golfiklubi).

Teder valiti täiskasvanute kategoorias aasta parimaks juba kolmandat aastat järjest. Ta saavutas esimese koha Estonian Match Play Openil ning teise koha Estonian Amateur Openil.

The Amateur Championshipil jõudis ta teist korda karjääri jooksul veerandfinaali. Lisaks osales Teder esimese eestlasena US Amateuril ja kuulus teist aastat järjest mandri-Euroopa koondisesse St Andrews Trophy võistlustel ning esmakordselt ka kogu Euroopa koondisse Bonallack Trophyl.

Aasta suurimaks saavutuseks tuleb Tederi puhul lugeda kindlasti esimese eestlasena pääsemist ühele golfi suurturniiridest – The Openile. WAGR edetabelis on Teder hetkel 117. kohal.

Kiige pälvis aasta parima tiitli esimest korda, aga kohe kahes kategoorias: lisaks parimale naismängijale omistati talle parima noormängija (neiu) auhind. Kiige valisid parimaks kõik hääletanud liikmesklubid.

Kiige sai Eesti meistritiitli löögimängus ning võidutses ka Estonian Match Play Openil, viimase võit oli pääsmeks ka WAGR edetabelisse. Ta saavutas teise koha Niitvälja Karikal, Estonian Junior Touri Finaalis, Tbilisi Hills Trophyl, GJG Finnish Junior Internationalil, Finnish International Junior Championshipil (U-14 ja ka U-16 võistlusklassides) ja ka UGP Tour – Paraiso Golf'il. WAGR edetabelis asub Kiige 598. kohal.

Parimaks noormängijaks noormeeste seas valiti Niitvälja Golfiklubist Rasmus Kivila jr. Parimateks mid-amatöörideks valiti Niitvälja Golfiklubist Mattias Varjun ja Rae Golfiklubist Getter Saaroja. Seeniorite 50+ klassis valiti parimateks Tartu Golfiklubi esindaja Mart Urbas ja Estonian Golf & Country Clubi mängija Anneli Esken. Vanemates seeniorite klassis (60+) teenisid tunnustuse Toomas Tamme (Tartu Golfiklubi) ja Laura Kämäräinen (Tarinagolf).

Richard Teder ja Kirke Kiige. Autor/allikas: Eesti Golfi Liit.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

14:44

Tehvandil avatakse mäesuusanõlv ja olümpiahõnguline suusapark

14:26

Ilves lõpetas suusasõidu 13. kohal

13:56

President tunnustab teenetemärgiga ka Lätti, Taaramäed ja Heina

13:08

Kane möödus kõigi aegade edetabelis Modanost

12:29

Teder pärjati taas aasta parima golfimängija tiitliga

11:48

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

11:18

Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas napi võidu

10:42

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

10:08

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

09:37

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

29.01

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

10:08

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

29.01

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

28.01

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50.

09:37

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

29.01

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo