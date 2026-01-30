Teder pärjati taas aasta parima golfimängija tiitliga

Teder valiti täiskasvanute kategoorias aasta parimaks juba kolmandat aastat järjest. Ta saavutas esimese koha Estonian Match Play Openil ning teise koha Estonian Amateur Openil.

The Amateur Championshipil jõudis ta teist korda karjääri jooksul veerandfinaali. Lisaks osales Teder esimese eestlasena US Amateuril ja kuulus teist aastat järjest mandri-Euroopa koondisesse St Andrews Trophy võistlustel ning esmakordselt ka kogu Euroopa koondisse Bonallack Trophyl.

Aasta suurimaks saavutuseks tuleb Tederi puhul lugeda kindlasti esimese eestlasena pääsemist ühele golfi suurturniiridest – The Openile. WAGR edetabelis on Teder hetkel 117. kohal.

Kiige pälvis aasta parima tiitli esimest korda, aga kohe kahes kategoorias: lisaks parimale naismängijale omistati talle parima noormängija (neiu) auhind. Kiige valisid parimaks kõik hääletanud liikmesklubid.

Kiige sai Eesti meistritiitli löögimängus ning võidutses ka Estonian Match Play Openil, viimase võit oli pääsmeks ka WAGR edetabelisse. Ta saavutas teise koha Niitvälja Karikal, Estonian Junior Touri Finaalis, Tbilisi Hills Trophyl, GJG Finnish Junior Internationalil, Finnish International Junior Championshipil (U-14 ja ka U-16 võistlusklassides) ja ka UGP Tour – Paraiso Golf'il. WAGR edetabelis asub Kiige 598. kohal.

Parimaks noormängijaks noormeeste seas valiti Niitvälja Golfiklubist Rasmus Kivila jr. Parimateks mid-amatöörideks valiti Niitvälja Golfiklubist Mattias Varjun ja Rae Golfiklubist Getter Saaroja. Seeniorite 50+ klassis valiti parimateks Tartu Golfiklubi esindaja Mart Urbas ja Estonian Golf & Country Clubi mängija Anneli Esken. Vanemates seeniorite klassis (60+) teenisid tunnustuse Toomas Tamme (Tartu Golfiklubi) ja Laura Kämäräinen (Tarinagolf).