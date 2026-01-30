Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas napi võidu

Kui esimesel poolajal käis tihe punkt-punkti heitlus, siis kolmandal veerandajal lipsas Bosna 8:0 spurdi toel eest ära ja haaras viimase veerandaja alguseks 11-punktilise eduseisu.

Bosna otsustas aga oma elu põnevaks teha, kui lasi 87:77 eduseisust Viinil visata üheksa punkti järjest. Kodumeeskonnale jäi ka viimase rünnaku õigus, kuid Bosna õnneks põrkas Souleymane Boumi visatud pall lõpusireeni saatel korvirõngast välja.

Algviisikus alustanud Jõesaar tegi mitmekülgse partii. Ta mängis 21 minutit, mille jooksul viskas seitse punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/4), võttis kolm lauapalli, andis kolm korvisöötu ja sooritas kaks vaheltlõiget. Kümnest kaugviskest seitse tabanud Alfonso Plummer tõi võitjate parimana 24 silma.

Bosna sai seitsme kaotuse kõrvale kaheksanda võidu ja asub B-grupis neljandal ehk viimasena play-off'i viival kohal. Viinil on kirjas neli võitu ja 11 kaotust.