X!

Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas napi võidu

Korvpall
Janari Jõesaar
Janari Jõesaar Autor/allikas: KK Bosna
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Janari Jõesaare koduklubi KK Bosna alistas Aadria liigas võõrsil Viini Basketi 88:86 (18:21, 27:22, 27:18, 16:25).

Kui esimesel poolajal käis tihe punkt-punkti heitlus, siis kolmandal veerandajal lipsas Bosna 8:0 spurdi toel eest ära ja haaras viimase veerandaja alguseks 11-punktilise eduseisu.

Bosna otsustas aga oma elu põnevaks teha, kui lasi 87:77 eduseisust Viinil visata üheksa punkti järjest. Kodumeeskonnale jäi ka viimase rünnaku õigus, kuid Bosna õnneks põrkas Souleymane Boumi visatud pall lõpusireeni saatel korvirõngast välja.

Algviisikus alustanud Jõesaar tegi mitmekülgse partii. Ta mängis 21 minutit, mille jooksul viskas seitse punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/4), võttis kolm lauapalli, andis kolm korvisöötu ja sooritas kaks vaheltlõiget. Kümnest kaugviskest seitse tabanud Alfonso Plummer tõi võitjate parimana 24 silma.

Bosna sai seitsme kaotuse kõrvale kaheksanda võidu ja asub B-grupis neljandal ehk viimasena play-off'i viival kohal. Viinil on kirjas neli võitu ja 11 kaotust.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

11:18

Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas napi võidu

09:37

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

08:40

Fenerbahce tõusis Euroliigas ainuliidriks

29.01

Adler viskas oma kooli eest pea pooled punktid, Kriisa tundis võidurõõmu

29.01

Cavaliers rikkus LeBroni kojutuleku

29.01

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

28.01

Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti

28.01

TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas, jääb veel üks šanss

28.01

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

28.01

Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

27.01

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

27.01

Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

27.01

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

27.01

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

27.01

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

videod

sport.err.ee uudised

11:48

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

11:18

Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas napi võidu

10:42

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

10:08

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

09:37

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

09:04

Euroopa liigas selgusid kõik edasipääsejad

08:40

Fenerbahce tõusis Euroliigas ainuliidriks

08:05

Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

29.01

Rikberg eurosarjast langemisest: jätsime koduväljakueelise kasutamata

29.01

Valgevene lülitas konkurentsist välja neid võõrustanud Sloveenia Uuendatud

29.01

Aigrol pole tagasilööke olnud: väike mägi on hetkel küsimärgi all

29.01

Napilt olümpiakohast ilma jäänud Anga: neid võimalusi tuleb veel

29.01

ETV spordisaade, 29. jaanuar

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

loetumad

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

29.01

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

29.01

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

28.01

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50.

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

29.01

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

29.01

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

29.01

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo