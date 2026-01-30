Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

25-aastane Richardson vahistati ja võeti Floridas Orange'i maakonnas vahi alla "ohtliku kiiruse ületamise" tõttu. Kohalike võimude sõnul kihutas Richardson ligi 170 km/h ja tekitas liiklusohtlikke olukordi, millega seadis ohtu kaasliiklejad. Ta vabanes vahi alt 500 dollari suuruse kautsjoni vastu.

Sprinditäht on varemgi sattunud pahandustesse. 2021. aastal jäi Richardson kanepi tarvitamise tõttu eemale Tokyo olümpiamängudelt ning eelmisel aastal vahistati ta enne USA meistrivõistluseid füüsilise vägivalla tõttu. Ohver, kelleks oli tema tippsprinterist elukaaslane Christian Coleman, ei soovinud süüdistust esitada.

Richardson tuli 2023. aastal Budapestis 100 meetri jooksus maailmameistriks ning aasta hiljem võitis Pariisi olümpial individuaalse hõbeda ja võistkondliku kulla 4x100 meetri jooksus.