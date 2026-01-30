NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi
Korvpalliliigas NBA tegid läinud ööl vägevad esitused suvises draft'is esimesena valitud Cooper Flagg (Dallas Mavericks) ja neljandana valitud Kon Knueppel (Charlotte Hornets).
Kuulsas Duke'i ülikoolis koos mänginud Flagg ja Knueppel on kogu hooaja vältel näidanud kõrget taset ja mõlemad on favoriidid kõige parema uustulnuka auhinnale.
Läinud ööl läksid endised tiimikaaslased esimest korda NBA väljakul vastamisi ning tasavägises lahingus jäi napilt peale Knueppeli tööandja Hornets 123:121 (33:20, 26:38, 34:35, 30:28).
Knueppel kandis võitjate poolel põhiraskust, saades 36 minutiga kirja 34 punkti, neli lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Ta tabas 12 kolmepunktiviskest koguni kaheksa, millega püstitas Hornetsi uustulnukate rekordi.
Flagg näitas veel kuumemat viskekätt, kui lõpetas kohtumise karjääri tippmarki tähistava 49 punktiga, lisaks kogunes tema arvele kümme lauapalli ja kolm korvisöötu. Ta on LeBron Jamesi ja Anthony Edwardsi järel kolmas mees, kes ületanud uustulnukana 40 punkti piiri vähemalt kahes mängus.
Lisaks sai Flagg enda nimele Mavericksi uustulnukate punktirekordi ning tegi seda õhtul, mil klubi külmutas senise rekordiomaniku Mark Aguirre'i särgi.
"Me nägime täna ajalugu. Saime näha noort meest mängimas väga kõrgel tasemel. Ja Mark nägi, kuidas tema rekord purustati. Oli eriline õhtu," ütles Mavericksi peatreener Jason Kidd.
Viienda järjestikuse võidu teeninud Hornets hoiab idakonverentsis 21 võidu ja 28 kaotusega 11. kohta. Mavericks pidi kolmandat mängu järjest leppima kaotusega ning on läänes 19 võidu ja 29 kaotusega 12. positsioonil.
Teised tulemused:
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 109:99
Philadelphia 76ers - Sacramento Kings 113:111
Chicago Bulls - Miami Heat 113:116
Atlanta Hawks - Houston Rockets 86:104
Phoenix Suns - Detroit Pistons 114:96
Denver Nuggets - Brooklyn Nets 107:103
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 123:111
Toimetaja: Henrik Laever