Euroopa liigas selgusid kõik edasipääsejad

Jalgpalli Euroopa liigas lõppes neljapäeval alagrupiturniir ja selgeks said kõik 24 play-off'i pääsejat.

Euroopa liiga alagrupiturniiril on samasugune formaat nagu Meistrite liigas, kus kaheksa parimat pääsevad otse kaheksandikfinaali ning kohtadel 9.-24. lõpetavad meeskonnad liiguvad edasi 1/16-finaali.

Kaheksa mänguga korjasid suurima punktisaagi Lyon (Prantsusmaa) ja Aston Villa (Inglismaa), kes lõpetasid mõlemad 21 punktiga, kuid Lyon teenis esikoha tänu paremale väravate vahele. Viimases voorus alistas Lyon kodumurul PAOK-i (Kreeka) 4:2 ning Villa sai kodus Salzburgist jagu 3:2.

Kaheksa parema hulka mahtusid veel Midtjylland (Taani; 19 punkti), Real Betis (Hispaania; 17), Porto ja Braga (mõlemad Portugal; 17), Freiburg (Saksamaa; 17) ja Roma (Itaalia; 16). Napilt jäi joone alla belglaste Genk, kes kogus samuti 16 punkti, ent lõpetas Romast kehvema väravate vahega. Viimasena pääses 24 sekka norrakate Brann (9).

Eurohooaeg sai läbi šveitslaste Young Boysi ja Baseli, hollandlaste Go Ahead Eaglesi, Rotterdami Feyenoordi ja Utrechti, austerlaste Salzburgi ja Grazi Sturmi ning FCSB (Rumeenia), Rangersi (Šotimaa), Nice'i (Prantsusmaa), Malmö (Rootsi) ja Tel Avivi Maccabi (Iisrael) jaoks.

Esimesed play-off mängud on kavas 19. veebruaril.