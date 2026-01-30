Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

Külalismeeskond Viimsi sai oma avavärava kirja alles 10. mänguminutil, tuues tabloole seisuks 4:1. Esimene poolaeg kulges Tapa eestvedamisel ning vastastele eriti võimalusi ei jäetud. Poolajale mindi tulemusega 20:10, milles suurt rolli mängis Tapa väravavaht Madis Valk, kes oli selleks hetkeks tõrjunud 20 pealeviskest 10. Teine poolaeg muudatusi mängupilti ei toonud.

Tapa parimana viskas Trivo Vaigurand seitse väravat, viis tabamust lisasid Marcus Rättel ja Endrik Jaanis. Viimsi särgis said viis väravat kirja Kalev Kütt ja Keret Kippari.

Tapa väravas hiilanud Valk sõnas mängu järel, et Viimsi tuli mängule väikese koosseisuga, mis andis võõrustajale suure eelise ning tänu sellele said nad kohe alguses suure vahe sisse.

"Mul õnnestus ka mängu algus väga hästi ning see andis poistele tuhhi juurde. Parandamist vajab veel nende poiste treenitus, kes vähem mängu aega saavad ja selle lahendus ongi see, et neile mängu aega anda," ütles Valk.

Tabeliseis: 1. Serviti (25 punkti), 2. Mistra (17), 3. Viljandi (15), 4. Kehra (10), 5. Tapa (9), 6. Viimsi (2).