X!

Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

Käsipall
SK Tapa/Team Kaitsevägi - HC Viimsi/Alexela
SK Tapa/Team Kaitsevägi - HC Viimsi/Alexela Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar/SK Tapa/arhiiv
Käsipall

Käsipalli Eesti meistrivõistlustel sai SK Tapa/Team Kaitsevägi neljapäeval kodusaalis jagu HC Viimsi/Alexelast 39:22 (20:10).

Külalismeeskond Viimsi sai oma avavärava kirja alles 10. mänguminutil, tuues tabloole seisuks 4:1. Esimene poolaeg kulges Tapa eestvedamisel ning vastastele eriti võimalusi ei jäetud. Poolajale mindi tulemusega 20:10, milles suurt rolli mängis Tapa väravavaht Madis Valk, kes oli selleks hetkeks tõrjunud 20 pealeviskest 10. Teine poolaeg muudatusi mängupilti ei toonud.

Tapa parimana viskas Trivo Vaigurand seitse väravat, viis tabamust lisasid Marcus Rättel ja Endrik Jaanis. Viimsi särgis said viis väravat kirja Kalev Kütt ja Keret Kippari.

Tapa väravas hiilanud Valk sõnas mängu järel, et Viimsi tuli mängule väikese koosseisuga, mis andis võõrustajale suure eelise ning tänu sellele said nad kohe alguses suure vahe sisse.

"Mul õnnestus ka mängu algus väga hästi ning see andis poistele tuhhi juurde. Parandamist vajab veel nende poiste treenitus, kes vähem mängu aega saavad ja selle lahendus ongi see, et neile mängu aega anda," ütles Valk.

Tabeliseis: 1. Serviti (25 punkti), 2. Mistra (17), 3. Viljandi (15), 4. Kehra (10), 5. Tapa (9), 6. Viimsi (2).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

08:05

Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

29.01

Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Käsipalli EM-il selguvad poolfinalistid

27.01

Taani andis kodusel EM-il Saksamaale esimese kaotuse

26.01

Balti liiga nädalavahetus lõppes Mistrale kaotusega

26.01

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

24.01

Islandi käsipallurid said napi kaotuse, Rootsil täisedu

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

22.01

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

22.01

Viimsi ja Tapa valmistasid väikese üllatuse, Serviti võttis kindla võidu

20.01

Tiitlikaitsja Prantsusmaa alagrupis ei eksinud

18.01

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

18.01

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

multimeedia

sport.err.ee uudised

08:40

Fenerbahce tõusis Euroliigas ainuliidriks

08:05

Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

29.01

Rikberg eurosarjast langemisest: jätsime koduväljakueelise kasutamata

29.01

Valgevene lülitas konkurentsist välja neid võõrustanud Sloveenia Uuendatud

29.01

Aigrol pole tagasilööke olnud: väike mägi on hetkel küsimärgi all

29.01

Napilt olümpiakohast ilma jäänud Anga: neid võimalusi tuleb veel

29.01

ETV spordisaade, 29. jaanuar

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

29.01

Anikina tagas mainekal noorteturniiril koha veerandfinaalis

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

29.01

Eesti noorrattur liitus Prantsusmaa tiimiga

29.01

Austraallased saavad kodusel slämmiturniiril oma meestele kaasa elada

29.01

EADSE saadab taliolümpiale kolm dopingukontrollijat

29.01

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši Uuendatud

loetumad

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

29.01

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

28.01

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50.

29.01

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

29.01

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

29.01

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo