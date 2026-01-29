X!

Anikina tagas mainekal noorteturniiril koha veerandfinaalis

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: Les Petits As
Lõuna-Prantsusmaal Tarbes'is peetaval U-14 vanuseklassi turniiril Petits As Le Mondial Wilson osalev Elizaveta Anikina on jõudnud veerandfinaali.

Mainekaks turniiriks esimese asetuse saanud Anikina kohtus kolmandas ringis ameeriklanna Anna Kapanadzega, kes mängib 16. asetusega. Ameeriklanna alistas Euroopa U-14 vanuseklassi esinumbri avasetis 6:3, aga Eesti tulevikulootus võitis järgmised kaks geimi 6:2 ja 6:3, realiseerides edasipääsu veerandfinaali.

Anikina vastaseks on Kanada esindaja Brielle Amey, kes alistas kolmandas ringis venelanna Vera Jamina, teises ringis lätlanna Tina Jansone ning avaringis prantslanna Neriouz Godhbane.

Les Petits As turniiri võitjate seast leiab seitse slämmiturniiri võitjat, nende hulgas niteks Rafael Nadal, Jelena Ostapenko, Bianca Andreescu ja Kim Clijsters.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

