Austraallased saavad kodusel slämmiturniiril oma meestele kaasa elada

Tennis
Jason Kubler (vasakul) ja Marc Polmans
Jason Kubler (vasakul) ja Marc Polmans Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Neljapäeval selgusid tennise Austraalia lahtiste paarismänguturniiride finalistid ning kui üksikmängus ükski austraallane poolfinaali ei pääsenud, siis kodupublik saab vähemalt meeste paarismängus kaasa elada Jason Kublerile ja Marc Polmansile.

Kubler ja Polmans teenisid finaalikoha, kui alistasid Luke Johnsoni ja Jan Zielinski 6:2, 3:6, 6:3. 28-aastane Polmans mängib slämmifinaalis esmakordselt, aga ta on kolmel aastal Austraalia lahtistel segapaarismängus poolfinaali jõudnud. 32-aastase Kubleri jaoks on tegemist kolmanda finaaliga: 2023. aastal tuli ta kaasmaalase Rinky Hijikataga paarismängus meistriks, aasta varem tuli segapaarismängu finaalis aga kaotusega leppida.

Laupäevases finaalis on austraallaste vastasteks ameeriklane Christian Harrison ning paarismänguspetsialist Neal Skupski. 36-aastase inglase näol on tegemist endise maailma edetabeli esinumbriga ja 2023. aastal teenis ta kodusel Wimbledoni slämmiturniiril paarismängus võidu. Lisaks leidub tema auhinnakapis kaks Wimbledoni karikat segapaarismängus (2021 ja 2022). USA/Inglismaa paar alistas teises poolfinaalis Marcel Granollersi ja Horacio Zeballose 6:3, 7:6 (7).

Harrison ja Skupski ühendasid jõud alles tänavuse hooaja alguses ning on pidanud koos kaheksa kohtumist, teenides seitse võitu. Kubler ja Polmans mängisid 2022. aasta märtsis koos ühes matšis ning teenisid tänavu Austraalia lahtistel ühtlasi esimese võidu.

Naiste turniiril jõudsid esimesest poolfinaalist edasi 2011. aastal Venemaalt Kasahstani lipu alla kolinud Anna Dalinina ning serblanna Aleksandra Krunic, kes alistasid Gabriela Dabrowski ja Luisa Stefani 7:6 (2), 3:6, 6:4. Danilina võidutses 2023. aastal USA lahtiste segapaarismängus, Krunic pole slämmivõitu veel teeninud.

Ihaldatud karika ees seisavad Belgia täht Elise Mertens ja hiinlanna Zhang Shuai, kes teenisid Ena Shibahara ja Vera Zvonareva üle 6:3, 6:2 võidu. Mertens on paarismängus teeninud viis slämmivõitu, kes võidutses 2019. aastal just Austraalias ja 2021. aastal USA-s.

Reedel peetakse meeste üksikmänguturniiril maailma edetabeli nelja esimese vahelised poolfinaalid, naistest teenisid finaalikoha esireket Arina Sabalenka ja viies reket Jelena Rõbakina.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

