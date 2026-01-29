X!

EADSE saadab taliolümpiale kolm dopingukontrollijat

OM2026
Dopinguproovide analüüsimine.
Dopinguproovide analüüsimine. Autor/allikas: Pixabay
OM2026

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) teatas neljapäeval, et Milano Cortina taliolümpiamängudel kaastai dopingukontrolli kolm eestlast. Üks neist saab ühtlasi kontrollipunkti juhiks.

Suurvõistlustele valitakse testijaid rangete kriteeriumite alusel ning peatselt algavateks Milano Cortina taliolümpiamängudeks kaasati kolm eestlast. Kõik omavad pikaajalist suurvõistluste testimiskogemust ning on ka varasemalt olümpiamängudel osalenud.

EADSE tõi välja, et erilise tunnustusena täidab üks eestlane olümpiamängudel esmakordselt dopingukontrollipunkti juhi rolli, koordineerides kogu punktis toimuvat testimist

2022. aasta Pekingi taliolümpial töötas dopingukontrollis 591 spetsialisti ning teostati üle 3000 testi enam kui 1600 sportlaselt.

Milano Cortina taliolümpia algab segapaari kurlinguturniiriga 4. veebruaril, avatseremoonia toimub 6. veebruaril. Taliolümpiamängud kestavad 22. veebruarini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste





