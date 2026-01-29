Tallinna lauluväljakul avati kunstlumest suusaring

Tallinna Spordikeskus valmistas Tallinna Lauluväljakule 1,1 kilomeetri pikkuse kunstlumest suusaringi, kus saab sõita nii uisu- kui ka klassikatehnikas.

Kui varasemalt on Tallinna Lauluväljaku suusarajad olnud eelkõige mõeldud MK-etappide võõrustamiseks, siis värskelt avatud suusaring on oma profiililt oluliselt lihtsam. Seetõttu sobib rada hästi ka algajatele ja harrastajatele. Samas ei ole tegemist täiesti tasase rajaga, sest ringil leidub nii kurve kui ka mõõdukaid tõuse ja laskumisi.

"Tallinna Lauluväljak on meie püha paik, mis on talvel leidnud koha ka tallinlaste üha armastatuma sportimispaigana. Kui seni on pere pisemad saanud rõõmu tunda loodusliku lumega kelgumäel, siis nüüd on valminud ka kunstlumest suusaring. Rajasime talvised liikumisvõimalused otse linna südamesse, et värske õhk ning vaimset ja füüsilist tervist toetav suusasõit oleksid kättesaadavad ka neile, kes igapäevaselt Pirita või Nõmme radadele ei jõua," sõnas Tallinna kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm.

Suusaring asub Näituse värava poole jääval pargialal ning seda hooldatakse vastavalt vajadusele.

Tallinna Lauluväljaku raja valmimisega on pealinnas nüüd kolm kohta, kus saab kunstlumel suusatada. Varasemast on see võimalus Nõmme ja Pirita spordikeskustes. Nõmme Spordikeskuses asub Trummi väike ring (1,2 km) ning Pirita Spordikeskuses Lükati ring (3,5 km).

Nii Nõmme kui ka Pirita spordikeskustes on avatud ka suusalaenutus.

Soodsate ilmaolude tõttu on Tallinnas mitmeid võimalusi nautida suusatamist ka looduslikul lumel. Nõmmel asuvad Harku (8 km) ja Glehni ring (2,5 km). Pirital saab suusatada Kloostrimetsa rajal (3,2 km) ning Pirita suurel ringil. Lisaks on hooldatud Merimetsa (1,8 km), Õismäe raba (2 km) ja Järve (2,3 km) terviserajad ning Pae pargi suusarada (1,9 km).