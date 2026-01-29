X!

"100 suusatundi" tõi kokku 1500 osalejat ja avas üle Eesti 700 km terviseradu

Suusatamine
"100 Suusatunni" raames korraldatud Limpa suusakooli 10. sünnipäev. Autor/allikas: Tarmo Haud
Suusatamine

Eesti Suusaliidu ja Eesti Terviseradade viiendat aastat korraldatud kampaania "100 suusatundi" tõi tänavu suusaradadele kokku ligi 1500 osalejat üle kogu Eesti.

Kampaania kutsus lapsi, noori ja täiskasvanuid tasuta suusatundidesse, pakkudes võimalust teha esimesi suusasamme või arendada olemasolevaid oskusi kogenud treenerite juhendamisel.

Kokku toimusid treeningud 50 erineval suusarajal pea kõikides Eesti maakondades. Suusatunde viisid läbi üle 40 treeneri ja juhendaja ning lisaks murdmaasuusatamisele oli sel aastal võimalik osaleda ka mäesuusatundides ja määrdekoolitustel.

Kampaania sai 18. jaanuaril alguse Terviseradade suusapäeva ja ülemaailmse lumepäeva sündmustega ning lõppes 25. jaanuaril laskumisõpetuse tundidega Estoloppeti maratoniradadel. 

Jaanuarikuu algusest on valitsenud väga talvised olud ning üle Eesti on avatud enam kui 700 kilomeetrit suusaradu. Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera sõnul on suusatamistingimused olnud jaanuaris ideaalilähedased.

"Kui eelmisel talvel nappis lund kõikjal peale Alutaguse, siis praegu on Eestis üle 100 hooldatud suusaraja. Tasuta suusatunnid on andnud paljudele inimestele lisamotivatsiooni suusatada. Suur tänu kõigile treeneritele ja juhendajatele teadmiste jagamise eest ning rajameistritele suurepäraselt hooldatud radade eest. Tundub, et talv kestab veel pikalt ja suusatundides osalenud inimesed saavad omandatud teadmisi praktikas rakendada," ütles Jõepera.

Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll tõdes, et huvi kampaania vastu on aasta-aastalt kasvanud. "On rõõmustav näha, et "100 suusatundi" kõnetab järjest rohkem inimesi. See kinnitab, et suusatamine on eestlaste jaoks jätkuvalt oluline ja armastatud liikumisviis. Meie eesmärk on pakkuda talvist liikumisrõõmu üha laiemale ringile ning innustada inimesi ka edaspidi suusaradu kasutama," sõnas Koll.

Toimetaja: Henrik Laever

