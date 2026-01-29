Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

Kolme aasta tagune finalist Rõbakina läks nelja parema seas vastamisi kuuendana asetatud ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 6.).

Kui esimeses setis sai määravaks teine geim, kus Pegula kaotas oma servi ning sellest enam välja tulla ei suutnud, siis teises setis tegid mõlemad naised kolm murret. Eriti pingeliseks kujunes üheksas geim, kus Rõbakinal oli kasutada kolm matšpalli, ent Pegula säilitas külma närvi.

Teise seti võitja selgus lõpuks tie-break'is, kus Rõbakina asus juhtima 4:2, aga jäi peagi 6:7 taha. Rõbakinal õnnestus siis võita kolm punkti järjest ja vormistada 6:3, 7:6 (7) võit.

Finaalis kohtub Rõbakina sama vastasega, kellele kaotas kolm aastat tagasi ehk maailma esireketi Arina Sabalenkaga. Omavaheliste matšide saldo on 8:6 Sabalenka kasuks, kuid finaalides on Rõbakina võitnud neljast matšist kolm.