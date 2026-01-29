Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

Sabalenka läks neljapäeval poolfinaalis vastamisi 12. asetatud ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 12.).

Avasetis haaras Sabalenka murde toel 4:1 eduseisu ja sooritas oma teise murde viimaseks jäänud kaheksandas geimis.

Teise seti alguses kaotas Sabalenka oma esimese servigeimi, ent suutis seisu võrdsustada neljandas geimis. Maailma esireket asus ise murde abil juhtima kuuenda geimi järel ning lõpuks võitis tund ja 17 minutit väldanud matši 6:2, 6:3.

Sabalenka ei ole teel finaali loovutanud vastastele ühtegi setti. Seni on talle kõige kõvemat vastupanu osutanud kolmandas ringis Austria esindaja Anastasia Potapova, kes viis mõlemad setid kiiresse lõppmängu.

Ühtekokku kaheksandat korda suure slämmi turniiril finaali jõudnud Sabalenka kohtub laupäevases finaalis kas viiendana asetatud Jelena Rõbakina (WTA 5.) või kuuendana asetatud Jessica Pegulaga (WTA 6.).