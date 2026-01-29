TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

Põhiturniiri esimeses ringis Tartu Ülikool/Bigbankile 0:3 (19:25, 17:25, 17:25) kaotanud Audentese Spordigümnaasium jäi geimivõiduta ka teises omavahelises kohtumises, leppides koduväljakul 0:3 (20:25, 19:25, 13:25) kaotusega. Võõrustajate poolel kogusid Freia Liisa Palk ja Karmen Tugedam üheksa punkti. Kairin Tammel ja Ingris Suvi tõid võitjatele 12 ning Nora Lember 10 punkti.

Audentese naiskond jäi hätta tartlannade servidega, kui endale lasti lüüa 13 ässa. Koduvõistkond servis neli ässa. Vigu kogunes seejuures Audentesele 11 ja Tartu naiskonnale kaheksa. Rünnakuid lahendasid võitjad 37-protsendiliselt ja kogusid seitse blokipunkti, Tallinna võistkonna rünnakuefektiivsus oli 31-protsendiline ja blokis saavutati viis punkti.

Turniiritabelis RSU-st ja eelmise aasta finalistist Kaunas VDU-st möödunud Tartu Ülikool/Bigbank tõusis 35 punktiga teiseks, kuid kolmandast kohast enam madalamale ei langeta. Seitsmendal kohal jätkav Audentese Spordigümnaasium on kogunud 14 punkti.

Laupäeval kell 17.00 võõrustab Audentese võistkond ainsana punktita püsivat Läti U-18/RVS võistkonda. Tund aega hiljem pannakse pall mängu Jüri spordihoones, kus põhiturniiri võidu kindlustanud Rae Spordikool/VIASTON läheb vastamisi tabeli kuuenda Riia Võrkpallikool/LU-ga.

Pühapäeval kell 12.00 võtab Audentese esindus kodusaalis vastu Riia Võrkpallikool/LU ja Rae naiskond Läti U-18/RVS võistkonna. Põhiturniiri viimases mängus selgitavad teise koha omaniku Tartu Ülikool/Bigbank ja turniiritabelis hetkel neljandat kohta hoidev RSU, kohtudes kell 17.00 Tartu Ülikooli spordihoones.