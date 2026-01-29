Cavaliers rikkus LeBroni kojutuleku

Avapoolaja kahe punktiga võitnud Cavaliers otsustas mängu saatuse kolmanda veerandajaga, kus tegi esmalt 9:0 ja veidi hiljem 9:2 vahespurdi, mis viisid nad enam kui 20 punktiga juhtima.

Võitjate poolel kandsid põhiraskust Donovan Mitchell ja Jaylon Tyson, kes viskasid vastavalt 25 ja 20 punkti. Lakersi resultatiivseim oli 29 punkti toonud Luka Doncic. Kunagise koduklubi vastu mänginud LeBron James jäi kahvatuks, kui sai kirja vaid 11 punkti ja sooritas kuus pallikaotust.

41-aastane James ei ole veel otsustanud, kas jätkab käimasoleva hooaja järel sportlaskarjääri või mitte, kuid Cavaliers otsustas esimesel veerandil timeout'i ajal näidata temale pühendatud videot, mida vaadates uppus vanameister pisaratesse.

"See video kindlasti liigutas mind. Ilmselt tulenes see siinsest atmosfäärist. Püüan elada hetkes. Praegu ma ei tea, kas see oli minu viimane mäng Clevelandis või mitte. Kuid kindlasti oli eriline õhtu, sest ma kasvasin üles siit 35 minuti kaugusel," rääkis James kohtumise järel.

Cavaliers hoiab idakonverentsis 29 võidu ja 20 kaotusega viiendat kohta. Lakers (28-18) on läänes viies.

Teised tulemused:

Indiana Pacers - Chicago Bulls 113:110

Toronto Raptors - New York Knicks 92:119

Miami Heat - Orlando Magic 124:133

Boston Celtics - Atlanta Hawks 106:117

Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 97:112

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 105:118

Utah Jazz - Golden State Warriors 124:140

Houston Rockets - San Antonio Spurs 99:111