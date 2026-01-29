Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

Uut kalendriaastat võimsate võitudega alustanud Serviti ei jätnud ka seekord vastastele palju võimalusi. Võrdset mängu jätkus Mesikäpa hallis neli minutit, seejärel tegid võõrustajad 3:3 seisult 7:1 spurdi. Kuigi Mistra sai esimese poolaja lõpuks ka korraks Serhii Orlovskyi tabamuse järel kahe värava kaugusele, siis teise perioodi alguses vajutasid valitsevad meistrid taas gaasi põhja.

50. minutil viis Kristofer Liedemann Serviti 25:18 ette ning lõppseisuks vormistas Karlis Kalk realiseeritud karistusviskest 30:20. Kermo Saksing viskas põlvakate eest kuus väravat ning väravavaht Jürgen Lepassoni tõrjeprotsendiks kujunes 44. Orlovskyi sai Mistra eest kirja neli tabamust.

Tabelis kolmandal kohal asetsev Viljandi HC võõrustas HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit. Kaks eelmist omavahelist kohtumist kaotanud Viljandi võttis alguses ohjad enda kätte ning Ott Variku tabamuse järel oli 14. minutil tablool seisuks 6:4. Kuigi Kehra jõudis korra ka viigiseisuni, siis Maru Reinup viljandlaste postide vahel näitas häid esitusi ning poolajaks juhtis tema meeskond taas 15:11.

Teisel perioodil külalised enam ohtlikuks ei saanud ning viljandlased vaid suurendasid meistriliiga resultatiivseima mängija, Hendrik Koksi tabamuste jõul, vahet. Sten Maasalu tegi lõppseisuks 31:23. Koks viskas lõpuks kümme, Maasalu, Serhii Dubovyk ja Johannes Pertelson neli väravat. HC Kehra eest sai Martin Lepik kirja kuus väravat.

"Ega siin ongi raske midagi lisada. Teeme trenni edasi, suutsime osad raskused ja murekohad täna ületada," võttis kohtumise kokku Reinup. "Isiklikult tunnen, et olen hetkel hea hoo sisse saanud ja loodetavasti see jätkub ka järgmisel nädalal Mistra vastu."

Tabeliseis: 1. Serviti (25 punkti), 2. Mistra (17), 3. Viljandi (15), 4. Kehra (10), 5. Tapa (7), 6. Viimsi (2).