X!

Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

Käsipall
Põlva Serviti ja Mistra
Põlva Serviti ja Mistra Autor/allikas: Merlin Raudkett / Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Kolmapäeval läksid Eesti käsipalli meistriliigas vastamisi tabeliliidrid Põlva Serviti ja Mistra.

Uut kalendriaastat võimsate võitudega alustanud Serviti ei jätnud ka seekord vastastele palju võimalusi. Võrdset mängu jätkus Mesikäpa hallis neli minutit, seejärel tegid võõrustajad 3:3 seisult 7:1 spurdi. Kuigi Mistra sai esimese poolaja lõpuks ka korraks Serhii Orlovskyi tabamuse järel kahe värava kaugusele, siis teise perioodi alguses vajutasid valitsevad meistrid taas gaasi põhja.

50. minutil viis Kristofer Liedemann Serviti 25:18 ette ning lõppseisuks vormistas Karlis Kalk realiseeritud karistusviskest 30:20. Kermo Saksing viskas põlvakate eest kuus väravat ning väravavaht Jürgen Lepassoni tõrjeprotsendiks kujunes 44. Orlovskyi sai Mistra eest kirja neli tabamust.

Tabelis kolmandal kohal asetsev Viljandi HC võõrustas HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit. Kaks eelmist omavahelist kohtumist kaotanud Viljandi võttis alguses ohjad enda kätte ning Ott Variku tabamuse järel oli 14. minutil tablool seisuks 6:4. Kuigi Kehra jõudis korra ka viigiseisuni, siis Maru Reinup viljandlaste postide vahel näitas häid esitusi ning poolajaks juhtis tema meeskond taas 15:11.

Teisel perioodil külalised enam ohtlikuks ei saanud ning viljandlased vaid suurendasid meistriliiga resultatiivseima mängija, Hendrik Koksi tabamuste jõul, vahet. Sten Maasalu tegi lõppseisuks 31:23. Koks viskas lõpuks kümme, Maasalu, Serhii Dubovyk ja Johannes Pertelson neli väravat. HC Kehra eest sai Martin Lepik kirja kuus väravat.

"Ega siin ongi raske midagi lisada. Teeme trenni edasi, suutsime osad raskused ja murekohad täna ületada," võttis kohtumise kokku Reinup. "Isiklikult tunnen, et olen hetkel hea hoo sisse saanud ja loodetavasti see jätkub ka järgmisel nädalal Mistra vastu."

Tabeliseis: 1. Serviti (25 punkti), 2. Mistra (17), 3. Viljandi (15), 4. Kehra (10), 5. Tapa (7), 6. Viimsi (2).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

09:43

Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Käsipalli EM-il selguvad poolfinalistid

27.01

Taani andis kodusel EM-il Saksamaale esimese kaotuse

26.01

Balti liiga nädalavahetus lõppes Mistrale kaotusega

26.01

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

24.01

Islandi käsipallurid said napi kaotuse, Rootsil täisedu

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

22.01

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

22.01

Viimsi ja Tapa valmistasid väikese üllatuse, Serviti võttis kindla võidu

20.01

Tiitlikaitsja Prantsusmaa alagrupis ei eksinud

18.01

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

18.01

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

16.01

Mistra viskas Tabasalule 45 väravat

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:49

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

10:05

Cavaliers rikkus LeBroni kojutuleku

09:43

Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

09:08

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

08:34

Arsenal läbis Meistrite liiga alagrupiturniiri täiseduga

08:03

Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Tormis Laine tegi esimesel laskumisel vea ja katkestas

28.01

Panter sai Balti liigas magusa võidu

28.01

Lajal piirdus Prantsusmaal ühe mänguga

28.01

Läti ja Leedu ei suutnud EM-il koduseinte tuge ära kasutada

28.01

ETV spordisaade, 28. jaanuar

28.01

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam Uuendatud

28.01

Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti Uuendatud

28.01

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimad tööd Uuendatud

loetumad

28.01

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50. Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

28.01

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel Uuendatud

28.01

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam Uuendatud

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

28.01

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

28.01

Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo