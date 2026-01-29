Arsenal läbis Meistrite liiga alagrupiturniiri täiseduga

Alagrupiturniiril võitis ainsana kõik kaheksa kohtumist Inglismaa kõrgliiga liidermeeskond Arsenal. Viimases voorus võõrustati Kasahstani meistrit Almatõ Kairati, kellest saadi jagu 3:2. Võitjate väravate eest hoolitsesid Viktor Gyökeres, Kai Havertz ja Gabriel Martinelli.

Lisaks Arsenalile jõudis esikaheksasse ja lunastas otsepääsu kaheksandikfinaali veel neli Inglismaa klubi: Liverpool (18 punkti), Tottenham Hotspur (17 p), Chelsea (16 p) ja Manchester City (16 p). Nendega liitusid ka Müncheni Bayern (21 p), Barcelona (16 p) ja Lissaboni Sporting (16 p).

Esimesena jäi esikaheksast välja Madridi Real (15 p), kes kaotas viimases voorus Lissaboni Benficale 2:4. Kusjuures Benfica vajas 24 parema sekka jõudmiseks vähemalt kaheväravalist võitu ja sai selle vormistamisega hakkama kaheksandal lisaminutil, mil nende neljanda värava lõi väravavaht Anatoli Trubin.

24 parema seast jäid välja Marseille, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Bilbao, Napoli, FC Kopenhaagen, Amsterdami Ajax, Frankfurdi Eintracht, Praha Slavia, Villareal ja Kairat.

Kohtadel 9.-24. lõpetanud meeskonnad peavad omavahel kahemängulise play-off'i, et välja selgitada kaheksandikfinaali pääsejad. Play-off mängudega tehakse algust 17. veebruaril.

Kõik viimase vooru tulemused:

Ajax - Olympiakos 1:2

Arsenal - Kairat 3:2

Bilbao - Sporting 2:3

Madridi Atletico - Bodö/Glimt 1:2

Barcelona - FC Kopenhaagen 4:1

Leverkusen - Villareal 3:0

Benfica - Madridi Real 4:2

Club Brugge - Marseille 3:0

Dortmundi Borussia - Milano Inter 0:2

Frankfurdi Eintracht - Tottenham 0:2

Liverpool - Qarabag 6:0

Manchester City - Galatasaray 2:0

Monaco - Juventus 0:0

Napoli - Chelsea 2:3

Pafos - Praha Slavia 4:1

PSG - Newcastle 1:1

PSV - Bayern 1:2

Union Saint-Gilloise - Atalanta 1:0

Alagrupiturniiri lõppjärjestus: