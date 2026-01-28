Panter sai Balti liigas magusa võidu

Kui Saveli Novikovi ja Rasmus Kiige väravatest võideti avakolmandik 2:0, siis teisel perioodil jäädi 2:3 kaotusseisu. Niklas Sildre aga realiseeris arvulise ülekaalu ja viimast kolmandikku alustati viigiseisult.

Kiik viskas peagi oma teise värava ja Panter oli lähedal võidule juba normaalajal, aga 52 sekundit enne lõppu tabas vastaste poolelt Daniil Fursa, kes mängis eelnevalt ise mitu hooaega just Panteri ridades.

Võiduta Panter siiski Läti pealinnas ei jäänud, sest kaks minutit ja 13 sekundit pärast lisaaja algust õnnestus realiseerida koguni arvuline vähemus - Kevin Parrase söödust viskas võiduvärava Nikita Fedorovits.

Tegemist oli ühtlasi Panteri kolmanda võiduga järjest. Neil on nüüd 22 punkti ja üheksa meeskonna konkurentsis hoitakse kuuendat positsiooni, mis viiks neid viimasena sõelmängudele.

Nädala lõpus peab Panter kaks võõrsilmängu Leedu klubidega: laupäeval kohtutakse Vilnius Hockey Punksi ja pühapäeval Elektrenai Energija meeskonnaga.