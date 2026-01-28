X!

Lajal piirdus Prantsusmaal ühe mänguga

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti tennisemängija Mark Lajal kaotas Prantsusmaal Quimperis toimuval ATP Challenger 125 kategooria turniiri põhitabeli avaringis.

Maailma edetabelis 153. kohta hoidev eestlane jäi alla kvalifikatsioonist alustanud Pavel Kotovile (ATP 485.) 6:3, 4:6, 4:6. Esimeses setis suutis Lajal korra vastase pallingu murda, aga teise ja kolmanda seti lõpetasid Kotovi servimurded.

Matš oli tasavägine ja kokkuvõttes teenis Kotov eestlasest vaid viis punkti rohkem, aga otsutavatel hetkedel kasutas ta oma võimalused ära, olles pisut osavam esimesel servil (72 vs 61 protsenti õnnestumist).

Pärast Austraalia lahtiste kvalifikatsiooni avaringis saadud kaotust osales Lajal eelmisel nädalal turniiril Portugalis Oeirases, kus alistas kaks vastast kvalifikatsioonis ja ühe põhitabelis.

Toimetaja: Siim Boikov

