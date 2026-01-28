X!

TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas, jääb veel üks šanss

TalTech/Alexela korvpallimeeskond kaotas Põhja-Euroopa liiga (ENBL) põhiturniiri eelviimases voorus kodus Läti meeskonnale 90:99 (28:19, 20:28, 20:30, 22:22) ja edasipääs on juuksekarva otsas.

TalTech haaras küll esimesel veerandil kindla edu, mis aga teisel sulas ja kolmandal perioodil asus juhtima juba külalisvõistkond. Viimase kümne minutiga ei suutnud Eesti klubi vahet tagasi mängida.

Taavi Jurkatamm ja Oliver Metsalu viskasid TalTechi kasuks 19 punkti, Siim-Markus Post panustas üheksa resultatiivse sööduga. Aniwaniwa Tait-Jones tõi aga võitjate kaukasse koguni 29 silma.

TalTech/Alexela jätkab nüüd hooaega kolme võidu ja nelja kaotusega ning viimane võimalus lunastada koht sõelmängudel on Inglismaal Bristolis, kus tuleb minna vastamisi kohaliku Bristol Flyersiga, kel bilanss samuti kolm-neli.

Vastavalt Põhja-Euroopa korvpalliliiga süsteemile mängivad klubid küll kolmas kaheksaliikmelises alagrupis, kuid tabel moodustatakse kõigi gruppide peale kokku ja play-off'i jõudmiseks tuleb olla 16 seas. Hetkel on TalTech napilt väljas, aga avaks võimaluse. Teine liigas osalev Eesti klubi Keila Coolbet võitis kaheksast mängust vaid ühe ega pääse kaheksandikfinaali.

Toimetaja: Siim Boikov

