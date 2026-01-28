X!

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

Lapsed Otepää MK-etapil 2022. aastal
Lapsed Otepää MK-etapil 2022. aastal Autor/allikas: Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon
12.–15. märtsini toimub Otepääl teist korda ajaloos laskesuusatamise maailmakarikaetapp, kus astuvad võistlustulle maailma parimad laskesuusatajad, nende hulgas värsked olümpiavõitjad.

Suursündmuse raames saavad kooliõpilased osaleda tasuta aktiivõppeprogrammis "Otepää sümbolite jälgedes", mis ühendab liikumise, kohaliku ajaloo ja tippspordi.

"Otepää sümbolite jälgedes" ootab õpilasrühmi Otepääle neljapäeval, 12. märtsil või reedel, 13. märtsil. Programmi eesmärk on tuua õppetöö klassiruumist välja ning siduda see vahetu spordielamusega.

"Laskesuusatamise maailmakarikaetapp loob haruldase võimaluse õppida keset rahvusvahelist suursündmust ning mõtestada Otepää rolli Eesti spordiloos," ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

"Noorte jaoks on tegemist elamusterohke koolipäevaga, mis pakub võimalust liikuda ja avastada. Õpetajatele annab programm hea võimaluse siduda erinevad õppeained õues liikumisega."

Õppeprogramm põhineb orienteerumismängul, mille käigus liiguvad õpilased kaardi abil Tehvandi Spordikeskuse ümbruses ja lahendavad erinevates punktides mitmesuguseid ülesandeid.

Muu hulgas saavad noored heita pilgu Tehvandi suusahüppetornist Otepää maastikele, kogeda Otepää linnamäe nõlvade järskust, tutvuda piirkonna ajalooga, saada osa Eesti lipu loost ja võrrelda oma võimeid Otepää looduse asukatega.

Õppepäev algab mõlemal päeval kell 12.00 noorteala telgist. Pärast aktiivõppeprogrammi saavad õpilased kaasa elada laskesuusatamise maailmakarikaetapi sprindisõidule, millele antakse start kell 16.15.

Kogu programm on õpilasrühmadele tasuta, sealhulgas toitlustus. "Tavapärasest erinev koolipäev talvepealinnas on kindlasti meeldejääv kogemus, mis tekitab huvi spordi ja Otepää kui paiga vastu," ütles Nigol.

Õppepäev toimub välitingimustes. Osalejatel palutakse arvestada ilmastikule vastava riietusega. Lisainfo ja registreerimine: Margit Turb, koolid@biathlon.ee.

Toimetaja: Siim Boikov

