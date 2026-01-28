Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

Detroit kaotas küll kodus Los Angeles Kingsile 1:3 (0:0, 0:1, 1:2), aga Kane andis Detroidi väravale resultatiivse söödu, mis tähistas tema 1374. punkti liigas.

Ameerika Ühendriikides sündinud mängijatest on sama suutnud vaid Mike Modano, kel kirjas 561 väravat ja 813 tulemuslikku söötu. 37-aastase Kane'i vastavad numbrid on 500 ja 874.

NHL-i kõigi aegade resultatiivsustabelis ei tähenda see aga sugugi väga kõrget kohta, sest vastava skooriga jagavad mainitud vaid 27.-28. kohta.

Oma isiklikku punktiarvet kasvatas kõvasti aga 25-aastane Buffalo Sabresi kaitsja Ramus Dahlin, kes viskas karjääri esimese kübaratriki ja jagas lisaks kaks resultiivset söötu. Tema klubi sai võõrsil jagu Toronto Maple Leafsist 7:4 (3:2, 1:1, 3:1).

Oma karjääri esimese väravani jõudis aga Läti hokimees Sandis Vilmanis. 22-aastane vasakäär viskas oma üheksandas mängus esimese värava, aga Florida Panthers kaotas sellegipoolest kodus Utah Mammothile 3:4 (0:1, 2:1, 1:2). Vilmanise värav tegi teise perioodi algul seisuks 1:1.

Tulemused: Boston - Nashville 3:2 la, Toronto - Buffalo 4:7, Montreal - Las Vegas 3:2 la, Detroit - Los Angeles 1:3, Florida - Utah 3:4, New Jersey - Winnipeg 3:4, St. Louis - Dallas 3:4, Minnesota - Chicago 4:3 kv, Vancouver - San Jose 2:5, Seattle - Washington 5:1.