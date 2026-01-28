X!

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

Jäähoki
Patrick Kane
Patrick Kane Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL jõudis uue tähiseni Detroit Red Wingsi veteranist ründaja Patrick Kane, kes püüdis kinni kaasmaalase Mike Modano rekordi.

Detroit kaotas küll kodus Los Angeles Kingsile 1:3 (0:0, 0:1, 1:2), aga Kane andis Detroidi väravale resultatiivse söödu, mis tähistas tema 1374. punkti liigas.

Ameerika Ühendriikides sündinud mängijatest on sama suutnud vaid Mike Modano, kel kirjas 561 väravat ja 813 tulemuslikku söötu. 37-aastase Kane'i vastavad numbrid on 500 ja 874.

NHL-i kõigi aegade resultatiivsustabelis ei tähenda see aga sugugi väga kõrget kohta, sest vastava skooriga jagavad mainitud vaid 27.-28. kohta.

Oma isiklikku punktiarvet kasvatas kõvasti aga 25-aastane Buffalo Sabresi kaitsja Ramus Dahlin, kes viskas karjääri esimese kübaratriki ja jagas lisaks kaks resultiivset söötu. Tema klubi sai võõrsil jagu Toronto Maple Leafsist 7:4 (3:2, 1:1, 3:1).

Oma karjääri esimese väravani jõudis aga Läti hokimees Sandis Vilmanis. 22-aastane vasakäär viskas oma üheksandas mängus esimese värava, aga Florida Panthers kaotas sellegipoolest kodus Utah Mammothile 3:4 (0:1, 2:1, 1:2). Vilmanise värav tegi teise perioodi algul seisuks 1:1.

Tulemused: Boston - Nashville 3:2 la, Toronto - Buffalo 4:7, Montreal - Las Vegas 3:2 la, Detroit - Los Angeles 1:3, Florida - Utah 3:4, New Jersey - Winnipeg 3:4, St. Louis - Dallas 3:4, Minnesota - Chicago 4:3 kv, Vancouver - San Jose 2:5, Seattle - Washington 5:1.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

18:18

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

27.01

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

26.01

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

22.01

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

19.01

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

14.01

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

13.01

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

12.01

Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

11.01

Galerii: Hokiliiga liidriks tõusis Narva PSK

10.01

HC Panter alistas Riias liiga punase laterna

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

19:46

Tottenhami pallur sattus teel Meistrite liiga mängule avariisse

19:04

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

18:39

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

18:03

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50. Uuendatud

17:37

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimad tööd

17:19

Glinka võitis kunagist maailma tipp-50 mängijat

16:49

Premium liigas muutub mängijate ülesandmise kord

16:16

Käsipalli EM-il selguvad poolfinalistid

15:50

Eesti tennisemeeskond sõidab Namiibiasse ilma Glinka, Ojakääru ja Tammeta

14:59

Malõgina pääses Birminghamis veerandfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo