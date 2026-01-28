X!

Premium liigas muutub mängijate ülesandmise kord

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tallinna FCI Levadia
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tallinna FCI Levadia Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Eesti Jalgpalli Liidu juhatus kinnitas täiendused Premium liiga ja Esiliigade juhendis, mis puudutavad seniseid A. Le Coq Premium liiga nõudeid nii mängijate ülesandmise kui ka väljakul viibivate mängijate osas.

Premium liigas muutub mängijate ülesandmise kord. Kui seni pidid 30 võistlustele ülesantavast mängijast kuni 20 olema Eesti treenitud mängijad (ETM), siis edaspidi võivad mitte ETM-id moodustada maksimaalselt 12 mängijat. Juhend täpsustab, et juhul, kui võistkond soovib üles anda 11. ja/või 12. mitte ETM-i, tuleb nende eest tasuda registreerimistasu, vahendab Jalgpall.ee.

Hooaegadel 2026–2028 on lubatud, et korraga viibib väljakul kuni kuus mitte ETM-i, varasema viie asemel. Alates 2028. hooajast peab võistkond mängu alustama vähemalt kolme klubis treenitud mängijaga (KTM) ning kogu mängu jooksul peab väljakul olema vähemalt kolm KTM-i. Lisaks peab võistkond kandma mänguprotokolli vähemalt kuus KTM-i.

Samuti täiendati kunstliku KTM-i määramise põhimõtete lisa. Katseajaga hooaegadel 2026–2028 on Premium liigas igal litsentseeritud klubil õigus nimetada hooajaeelses või -siseses üleminekuaknas kunstlikuks KTM-iks kuni kuus klubisse registreeritud ETM-i. Varasemalt oli see number kolm, Esiliigas jääb see samaks.

Kunstlik KTM muutub klubi püsivaks KTM-iks pärast seda, kui ta on olnud kunstlik KTM kolm järjestikust aastat, olenemata mängija vanusest kunstlikuks KTM-iks nimetamise hetkel.

Toimetaja: Siim Boikov

