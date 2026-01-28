Käsipalli EM-il selguvad poolfinalistid

Skandinaavias jätkuvatel käsipalli meeste Euroopa meistrivõistlustel tõusis teisipäeval teise vahegrupi liidriks Horvaatia, aga kõik poolfinalistid saavad paika kolmapäeva hilisõhtuks.

Horvaatia koondis alistas teisipäeva õhtul Sloveenia 29:25 (14:11). Kaks ülejäänud teise vahegrupi eelviimase vooru kohtumist lõppesid viigiga: Šveits - Island 38:38 (19:19) ja Rootsi - Ungari 32:32 (14:16).

Enne viimast vooru on Horvaatial kuus punkti, Island ja võõrustaja Rootsi jätkavad viie peal ning edasipääsulootused on ka Sloveenial (neli punkti). Ungari ja Šveits (mõlemal kaks) kindlasti poolfinaali ei jõua.

Kolmapäeval lähevad vastamisi Sloveenia - Island, Horvaatia - Ungari ja Šveits - Rootsi.

Esimeses vahegrupis on viimase vooru eel kuus punkti võõrustaja Taanil ja Saksamaal, neist kahe punkti kaugusele jääb Prantsusmaa. Järgnevad võõrustaja Norra (3), Portugal (3) ja Hispaania (2).

Viimases voorus kohtuvad Hispaania - Portugal, Saksamaa - Prantsusmaa ja Taani - Norra.

Mõlemast vahegrupist pääseb edasi poolfinaali kaks paremat, kolmanda koha meeskonnad mängivad kokkuvõttes viienda koha peale.

Käsipalli meeste Euroopa meistrivõistlused toimuvad Taanis, Norras ja Rootsis 15. jaanuarist 1. veebruarini. Tiitlit kaitseb Prantsusmaa, aga valitseva maailmameistri ja Pariisi olümpiavõitjana heitleb võõrustaja Taani.