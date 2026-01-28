Malõgina pääses Birminghamis veerandfinaali

Avaringis teisena asetatud šveitslanna Valentina Ryseri (WTA 278.) 6:1, 6:4 alistanud Malõgina läks kolmapäeval vastamisi itaallanna Federica Urgesiga (WTA 449.) ning võitis 7:6 (3), 6:4.

Tund ja 50 minutit kestnud kohtumise avasetis vahetasid Malõgina ja Urgesi kaks servimurret, kiires lõppmängus läks Malõgina kahe minimurde toel 4:0 ette ja edu käest ei andnud. Teises setis raiskas Eesti esireket seisul 5:4 vastase servil kaks matšpalli, aga kolmanda murde realiseeris.

Veerandfinaalis tuleb Malõgina vastaseks kas 16-aastane Hannah Klugman (WTA 633.) või edetabelikohata Eliz Maloney.