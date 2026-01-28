Tartu linn kuulutas välja aasta sportlase nominendid

Tartu linn valib veebruaris eelmise spordiaasta silmapaistvamad tegijad. Esitatud 36 ettepaneku hulgast selgusid nominendid ja parimad seitsmes kategoorias: aasta mees- ja naissportlane, aasta noorsportlane (neiu ja noormees), aasta sporditegu, aasta treener ning aasta võistkond.

Aasta meessportlase nominendid on Tiidrek Nurme (kergejõustik), Kregor Zirk (ujumine) ja Karel Tilga (kergejõustik). Aasta naissportlase tiitlile kandideerivad Elisabeth Pihela (kergejõustik), Kärol Soodla (veemoto) ja Emma-Melis Aktas (judo).

Aasta noorsportlase (neiu) nominendid on Eliise Mikomägi (jõutõstmine), Paula Palmiste (BMX-kross) ja Emma-Melis Aktas (judo). Aasta noorsportlase (noormees) kategoorias on esitatud Erich Tamm (vabavõitlus), Erik Marten Zernant (orienteerumine) ja Jakob Vares (judo).

Aasta sporditeo nominendid on:

· Tartu Suusaklubi – Embach laskesuusatiiru rajamine Tähtvere spordiparki

· MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi – Tartu korvpalli esindusmeeskonna filmi valmimine ja esitlemine

· Hendrik Rikand – Tartu seitsmendate Indiaca maailmameistrivõistluste korraldamine

Aasta treeneri nominendid on Peep Päll (jõutõstmine), Egert Ehari (judo) ja Alar Rikberg (võrkpall). Aasta võistkonna tiitlile kandideerivad Tartu Ravens Futsal (saalijalgpall), Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskond ning Bigbank Tartu / Spordiklubi DUO (võrkpall).

Tartu kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakov rõhutas, et Tartu spordielu teeb eriliseks mitmekesisus, aga loomulikult on ka tulemused spordis olulised. "Tartu sportlased ja võistkonnad on toonud linnale nähtavust nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil ning näidanud, et siinne spordikultuur on elujõuline ja ambitsioonikas. Heade tulemuste taga on tugev treeneritöö, pühendunud klubid ja kogukond, kes spordile kaasa elab. Just selline sportlik energia teeb Tartust koha, kus on rõõm nii sporti teha kui sellele kaasa elada," ütles Svetljakov.

Tartu linn tunnustab spordiaasta 2025 parimaid 17. veebruaril 2025 Spordiaasta tänusündmusel Eesti Rahva Muuseumis.