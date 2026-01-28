Floraga liitus ka teine paar 16-aastaseid kaksikõdesid

Tegemist on juba teise 16-aastaste kaksikõdede paariga, kes sel üleminekuperioodil Araratist Florasse siirdunud - varem tegid sama Anastasija ja Jelizaveta Južaninova, vahendab Soccernet.ee.

Nii Arina kui ka Darja Uzjukina on keskpoolkaitsjad. Eelmisel hooajal, mis jäi Ararati naiskonna jaoks pooleli, osales Arina 14 ning Darja 11 Meistriliiga mängus, Darja lõi nendes neli väravat. Aasta varem jäi Arina arvele 18 ning Darja nimele 9 liigamängu koos nelja väravaga. Mõlemad õed on esindanud Eesti neidude U-19, U-17 ja U-15 koondiseid.

"FC Flora naiskonna tase on väga kõrge nii füüsiliselt kui ka tehniliselt. Igal treeningul tuleb anda endast maksimum. Mängutempo on oluliselt kiirem ning kõik mängijad on hästi ette valmistatud, mis hoiab pidevalt kõrges rütmis," sõnas Darja Uzjukina.

"Uude naiskonda sulandumine võtab alati veidi aega, sest tase ja mängustiil on teistsugused. Algus pole olnud kõige lihtsam, kuid kohanemine läheb samm-sammult paremaks. Teised mängijad ja treenerid on väga toetavad, mis teeb ülemineku kindlasti lihtsamaks," lisas Arina Uzjukina.