X!

Floraga liitus ka teine paar 16-aastaseid kaksikõdesid

Jalgpall
Arina ja Darja Uzjukina
Arina ja Darja Uzjukina Autor/allikas: Taavi Verbo/FC Flora
Jalgpall

Tallinna FC Flora jalgpallinaiskonnaga liitusid varem Tallinna Araratis mänginud 16-aastased kaksikõed Arina ja Darja Uzjukina.

Tegemist on juba teise 16-aastaste kaksikõdede paariga, kes sel üleminekuperioodil Araratist Florasse siirdunud - varem tegid sama Anastasija ja Jelizaveta Južaninova, vahendab Soccernet.ee.

Nii Arina kui ka Darja Uzjukina on keskpoolkaitsjad. Eelmisel hooajal, mis jäi Ararati naiskonna jaoks pooleli, osales Arina 14 ning Darja 11 Meistriliiga mängus, Darja lõi nendes neli väravat. Aasta varem jäi Arina arvele 18 ning Darja nimele 9 liigamängu koos nelja väravaga. Mõlemad õed on esindanud Eesti neidude U-19, U-17 ja U-15 koondiseid.

"FC Flora naiskonna tase on väga kõrge nii füüsiliselt kui ka tehniliselt. Igal treeningul tuleb anda endast maksimum. Mängutempo on oluliselt kiirem ning kõik mängijad on hästi ette valmistatud, mis hoiab pidevalt kõrges rütmis," sõnas Darja Uzjukina.

"Uude naiskonda sulandumine võtab alati veidi aega, sest tase ja mängustiil on teistsugused. Algus pole olnud kõige lihtsam, kuid kohanemine läheb samm-sammult paremaks. Teised mängijad ja treenerid on väga toetavad, mis teeb ülemineku kindlasti lihtsamaks," lisas Arina Uzjukina.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:30

Hispaania jalgpalliliidu president: meie korraldame 2030. aasta MM-finaali

12:58

Floraga liitus ka teine paar 16-aastaseid kaksikõdesid

12:45

Eesti võõrustab aprillis saalijalgpalli MM-valikturniiri eelringi Uuendatud

12:14

U-21 koondise peatreener kutsus aasta esimesse laagrisse kodused mängijad

27.01

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

27.01

Teisena kindlustas koha veerandfinaalis tiitlikaitsja Portugal Uuendatud

27.01

Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

27.01

Paskotši pääses taas Belgias vooru sümboolsesse koosseisu

27.01

JK Tabasalu loobus naiste meistriliigast

27.01

Tunjov sai uue klubiga debüüdis jala valgeks

sport.err.ee uudised

14:30

Hispaania jalgpalliliidu president: meie korraldame 2030. aasta MM-finaali

14:16

Mirjam Mõttus: suusakeskuste ebaõiglane olukord ootab lahendust

13:57

Tartu linn kuulutas välja aasta sportlase nominendid

13:38

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel Uuendatud

12:58

Floraga liitus ka teine paar 16-aastaseid kaksikõdesid

12:45

Eesti võõrustab aprillis saalijalgpalli MM-valikturniiri eelringi Uuendatud

12:14

U-21 koondise peatreener kutsus aasta esimesse laagrisse kodused mängijad

10:59

Skotheim läheb operatsioonile ja Tallinnas ei võistle

09:59

Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

09:24

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

08:43

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

08:13

Eesti Olümpiakomitee tunnustas mulluste tiitlivõistluste medaliste

27.01

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

27.01

Teisena kindlustas koha veerandfinaalis tiitlikaitsja Portugal Uuendatud

27.01

Lainel jäi suurslaalomis edasipääsust puudu vähem kui sekund Uuendatud

27.01

Muru jäärajal kihutamisest: väga hea on kätt soojas hoida ka talvel

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

27.01

ETV spordisaade, 27. jaanuar

27.01

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

27.01

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

27.01

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

27.01

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

08:43

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

27.01

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

13:38

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel Uuendatud

27.01

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo