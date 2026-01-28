U-21 koondise peatreener kutsus aasta esimesse laagrisse kodused mängijad

Kuna tegemist ei ole ametliku rahvusvahelise koondiseakanaga, siis koosneb meeskond peamiselt jalgpalluritest, kelle koduklubi asub Eestis. "Täname klubisid ja treenereid, et nad andsid mängijad laagri ajaks vabaks. Hindame sellist koostööd väga kõrgelt," ütles Sarajärvi.

Ta jätkas: "Minilaager annab meile hea võimaluse jätkata oma senist tööd ning saada ülevaade ka uutest mängijatest. Laagri jooksul keskendume just järjepidevuse huvidest põhimõtetele ja kontseptsioonidele, millega oleme varem tegelenud."

U-21 koondise kandidaadid veebruari laagris:

Väravavahid

Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 6/0

Gregor Pürg (07.12.2005) – Nõmme United 1/0

Jan Martti Vainula (18.07.2007) – Harju JK Laagri 0/0

Daniil Pareiko (11.03.2005) – JK Narva Trans 0/0

Kaitsjad

Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 11/0

Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 8/0

Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 5/0

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 4/0

Aleksander Filatov (01.05.2004) – JK Narva Trans 3/0

Oscar Pihela (18.11.2006) – Tallinna FC Flora 3/0

Taavi Jürisoo (23.05.2005) – FC Kuressaare 2/0

Mark Hendrik Kukk (07.11.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Enriko Kajari (21.07.2006) – Harju JK Laagri 0/0

Alexander Kapitan Bergman (08.12.2004) – Inter Toronto FC (CAN) 0/0

Mattis Karis (06.11.2006) – Tartu JK Tammeka 0/0

Romet Nigula (25.12.2007) – Paide Linnameeskond 0/0

Poolkaitsjad

Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 6/0

Tristan Pajo (19.11.2005) – Pärnu JK Vaprus 4/1

Jegor Žuravljov (11.07.2005) – JK Narva Trans 4/0

Stanislav Agaptšev (08.06.2006) – JK Narva Trans 3/1

Ramon Smirnov (25.08.2004) – JK Tallinna Kalev 2/0

August Kamarin Wagner (09.05.2007) – Hellerup IK (DEN) 0/0

Ründajad

Ramol Sillamaa (17.10.2004) – Harju JK Laagri 12/0

Karel Eerme (22.04.2004) – Harju JK Laagri 2/0

Matthias Limberg (13.02.2007) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0