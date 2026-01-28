X!

Eesti Olümpiakomitee tunnustas mulluste tiitlivõistluste medaliste

Niina Petrõkina ja Svetlana Varnavskaja EOK presidendi Kersti Kaljulaidiga
Autor/allikas: Erlend Štaub
Eesti Olümpiakomitee tunnustas teisipäeval 2025. aastal rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid võitnud sportlasi ja nende treenereid.

Vastuvõtule olid kutsutud nii olümpia- kui ka mitteolümpiaaladel ning noorte olümpiafestivalilt, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt 2025. aastal medaleid võitnud sportlased oma treeneritega.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid tunnustas medaliste eelmise aasta edu eest ning rõõmustas, et ka alanud aasta on toonud medalirõõmu.

"Mulle meeldib, et meil on nii palju medaliste, kes on Eestile aupaistet toonud. Mõnedki näod siin saalis on tuttavad, mis näitab, et on järjepidevust ning jalg ei hakka värisema ka siis kui on vaja saavutatut korrata. Väga tublid olete!"

Teiste seas osalesid tänuvastuvõtul iluuisutamise kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina oma treener Svetlana Varnavskajaga, 2025. aasta meessportlane, sise-MMil seitsmevõistluses hõbemedali võitnud Johannes Erm, lühirajaujumise Euroopa meister Ralf Tribuntsov, mullu nii MM-il kui EM-il hõbemedali võitnud epeevehkleja Katrina Lehis ning Eesti läbi aegade edukaim olümpiaalade tiitlivõistluste medalist, epeevehkleja Irina Embrich.

Toimetaja: Anders Nõmm

