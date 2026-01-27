St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

St. Pauli läks koduväljakul vastamisi RB Leipzigiga. Külalismeeskond asus juhtima 66. minutil, kui nurgalöögile järgnenud olukorras jõudis sihile Yan Diomande. Kodumeeskonnale päästis viigipunkti Martijn Kaarsi täpne penalti 90+3. minutil. Algkoosseisus alustanud Mets sai kirja täismängu.

Werder pidi koduväljakul tunnistama Hoffenheimi 2:0 paremust. Alexander Prass viis külalismeeskonna 44. minutil juhtima ja 54. minutil suurendas vahet Grischa Prömeli tabamus. Seejuures mängis Hoffenheim alates 51. minutist kümnekesi, sest poolkaitsja Wouter Burger sai punase kaardi. Hein jälgis kohtumist varumeestepingilt.

Werder on 19 mänguga kogunud 18 punkti ja asub liigatabelis 15. kohal. Neist tahapoole jäävad Mainz (15), St. Pauli (14) ja Heidenheim (13). Hoffenheim hoiab kolmandat (39) ja Leipzig neljandat kohta (36).