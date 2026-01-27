X!

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

Jalgpall
Karol Mets takistamas Xaver Schlageri tsenderdust.
Karol Mets takistamas Xaver Schlageri tsenderdust. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas teenis Karol Metsa koduklubi St. Pauli viigipunkti. Karl Jakob Heina tööandja Bremeni Werder pidi vastu võtma kaotuse.

St. Pauli läks koduväljakul vastamisi RB Leipzigiga. Külalismeeskond asus juhtima 66. minutil, kui nurgalöögile järgnenud olukorras jõudis sihile Yan Diomande. Kodumeeskonnale päästis viigipunkti Martijn Kaarsi täpne penalti 90+3. minutil. Algkoosseisus alustanud Mets sai kirja täismängu.

Werder pidi koduväljakul tunnistama Hoffenheimi 2:0 paremust. Alexander Prass viis külalismeeskonna 44. minutil juhtima ja 54. minutil suurendas vahet Grischa Prömeli tabamus. Seejuures mängis Hoffenheim alates 51. minutist kümnekesi, sest poolkaitsja Wouter Burger sai punase kaardi. Hein jälgis kohtumist varumeestepingilt.

Werder on 19 mänguga kogunud 18 punkti ja asub liigatabelis 15. kohal. Neist tahapoole jäävad Mainz (15), St. Pauli (14) ja Heidenheim (13). Hoffenheim hoiab kolmandat (39) ja Leipzig neljandat kohta (36).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

27.01

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

27.01

Teisena kindlustas koha veerandfinaalis tiitlikaitsja Portugal Uuendatud

27.01

Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

27.01

Paskotši pääses taas Belgias vooru sümboolsesse koosseisu

27.01

JK Tabasalu loobus naiste meistriliigast

27.01

Tunjov sai uue klubiga debüüdis jala valgeks

26.01

Barcelona otsustava Meistrite liiga matši kohtunike vaatleja on Uno Tutk

26.01

Kuu aega tagasi Kuveiti naasnud Vaštšuk saadeti koju

26.01

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

26.01

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

sport.err.ee uudised

27.01

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

27.01

Teisena kindlustas koha veerandfinaalis tiitlikaitsja Portugal Uuendatud

27.01

Lainel jäi suurslaalomis edasipääsust puudu vähem kui sekund Uuendatud

27.01

Muru jäärajal kihutamisest: väga hea on kätt soojas hoida ka talvel

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

27.01

ETV spordisaade, 27. jaanuar

27.01

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

27.01

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

27.01

Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

27.01

Erm vaatab lootusrikkalt kevadesse: naelikud on tasakesi jalas

27.01

EADSE ja Peaasi panid seljad kokku, et aidata väärkohtlemise ohvriks langenud sportlasi

27.01

USA lähetab taliolümpiale üle 200 sportlase

27.01

Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

27.01

Glinka alistas endise esisaja mängija

27.01

Maratoni eksmaailmarekordiomanik kolis Türgi lipu alla

27.01

Paskotši pääses taas Belgias vooru sümboolsesse koosseisu

27.01

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

27.01

JK Tabasalu loobus naiste meistriliigast

27.01

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

27.01

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

loetumad

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

27.01

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

27.01

Austrias kukkunud Teder sai tõsiselt vigastada: alla ma kindlasti ei anna

27.01

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

27.01

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

26.01

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

26.01

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo