Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

Korvpall
Pärnu Transcom
Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliigas pidid Transcom Pärnu ja Keila KK tunnistama Läti klubide paremust.

Pärnu läks võõras saalis vastamisi Ventspilsiga. Kolm esimest veerandaega olid üpris tasavägised, aga Ventspils alustas viimast veerandaega 10:0 spurdiga ning ei lasknud seejärel Pärnut neljast punktist lähemale, teenides võidu numbritega 80:71 (27:28, 10:9, 19:21, 24:13).

Võitjate parimana viskas 16 punkti Bryant Thomas. Pärnu särgis oli resultatiivseim Ajiroghene Ogemuno Johnson, kes sai kirja 18 punkti ja hankis kuus lauapalli.

Kodusaalis mänginud Keila KK suutis esimesel poolajal Riia Zelliga tempot hoida, ent kolmandal veerandajal läksid lõunanaabrid otsustavalt oma teed. Lõpptulemuseks kujunes Zelli poolt vaadatuna 91:69 (16:19, 29:22, 21:11, 25:17).

Külalismeeskonda vedas rünnakul Samuel Adewunmi 19 punkti ja seitsme lauapalliga. Quion Xavier Burns tõi Keila kasuks 20 punkti.

Pärnu asub tabelis kaheksa võidu ja 11 kaotusega üheksandal kohal, Keila KK on nelja võidu ja 15 kaotusega 11. positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

21:41

