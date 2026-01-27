X!

Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

Korvpall
Kristian Kullamäe.
Kristian Kullamäe. Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevėžys/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Kristian Kullamäe ja tema koduklubi Panevežyse Lietkabelis pidid teisipäeval EuroCupi 16. voorus tunnistama Türk Telekomi 85:75 (25:20, 20:18, 21:19, 19:18) paremust.

Kogu kohtumise vältel juhtohje enda käes hoidnud Türk tegi suurema vahe sisse kolmandal veerandajal, kus juhiti parimal hetkel 12 punktiga. Lietkabelis vähendas viimase vaatuse alguses vahe viiele punktile, aga varsti oli Türk peal 15 punktiga.

Algviisikus alustanud Kullamäe mängis veidi üle 23 minuti, mille jooksul kogunes tema arvele viis punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/8), üks resultatiivne sööt, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Justas Furmanavicius tõi Lietkabelise parimana 14 punkti. Võitjate poolel säras Dogus Özdemiroglu, kes sooritas kaksikduubli 22 punkti ja 11 lauapalliga.

Lietkabelisel on kirjas kolm võitu ja 13 kaotust, millega asetsetakse B-grupis eelviimasel ehk üheksandal kohal. Türk (11-5) on kolmandal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

21:41

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

20:11

Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

15:51

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

09:41

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

09:08

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

26.01

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

26.01

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

25.01

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

24.01

Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

24.01

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

24.01

Indiana võitis mulluse finaalseeria korduse, Antetokounmpo sai viga

24.01

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

23.01

Clippers võitis teist korda järjest Los Angelese lahingu

22.01

Asi klubil ei õnnestunud eurosarjas veerandfinaali jõuda

videod

sport.err.ee uudised

23:02

Lainel jäi suurslaalomis edasipääsust puudu vähem kui sekund Uuendatud

22:48

Muru jäärajal kihutamisest: väga hea on kätt soojas hoida ka talvel

22:15

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

22:07

ETV spordisaade, 27. jaanuar

21:41

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

21:14

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

20:11

Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

20:09

Teisena kindlustas koha veerandfinaalis tiitlikaitsja Portugal

19:44

Erm vaatab lootusrikkalt kevadesse: naelikud on tasakesi jalas

19:13

EADSE ja Peaasi panid seljad kokku, et aidata väärkohtlemise ohvriks langenud sportlasi

18:32

USA lähetab taliolümpiale üle 200 sportlase

17:53

Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

17:12

Glinka alistas endise esisaja mängija

16:50

Maratoni eksmaailmarekordiomanik kolis Türgi lipu alla

16:16

Paskotši pääses taas Belgias vooru sümboolsesse koosseisu

loetumad

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

11:37

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

08:32

Austrias kukkunud Teder sai tõsiselt vigastada: alla ma kindlasti ei anna

26.01

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

09:08

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

26.01

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

10:56

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo