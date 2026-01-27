Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

Kogu kohtumise vältel juhtohje enda käes hoidnud Türk tegi suurema vahe sisse kolmandal veerandajal, kus juhiti parimal hetkel 12 punktiga. Lietkabelis vähendas viimase vaatuse alguses vahe viiele punktile, aga varsti oli Türk peal 15 punktiga.

Algviisikus alustanud Kullamäe mängis veidi üle 23 minuti, mille jooksul kogunes tema arvele viis punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/8), üks resultatiivne sööt, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Justas Furmanavicius tõi Lietkabelise parimana 14 punkti. Võitjate poolel säras Dogus Özdemiroglu, kes sooritas kaksikduubli 22 punkti ja 11 lauapalliga.

Lietkabelisel on kirjas kolm võitu ja 13 kaotust, millega asetsetakse B-grupis eelviimasel ehk üheksandal kohal. Türk (11-5) on kolmandal kohal.