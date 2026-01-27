Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

Peatreener Karel Voolaidi sõnul oli juba hooajaettevalmistuste alguses selge, et meeskond vajab täiendust keskkaitsesse. "Vaatasime läbi hulga profiile ja Oliver tõusis esile muuhulgas sellega, et tal on tugeva noorteakadeemia taust ja kogemused kõrgliigast. Saime Oliverist kui mängijast hea ülevaate – lisaks videote ja andmete vaatamisele rääkisime ka tema endiste treeneritega ja saime tema kohta väga positiivset infot," kirjeldas Voolaid klubi kodulehe vahendusel.

Voolaid tõi veel välja, et 188 sentimeetri pikkune keskkaitsja lisab meeskonnale nii pikkust kui ka füüsilist võimsust. "Kangaslahti on mängija, kes on järk-järgult ülespoole liikunud ja kellel oleks nüüd vaja teha kõrgliigas täispikk hooaeg."

25-aastane Kangaslahti on Turu Interi kasvandik. Ta on Soome kõrgliigas mänginud Helsingi IFK ja Pietarsaari Jaro eest ning tugevuselt teises liigas AC Kajaani ja Mikkelin Palloilijat eest.

"Ootan põnevusega enda jaoks uues liigas mängimist ja loodan, et saavutame meeskonnana endale seatud eesmärgid," ütles Kangaslahti. "Aitan meeskonda selles, kuidas oskan. Ka nii, et püüan nurgalöökidest mõned väravaid lüüa! Olen agressiivne, duellides tugev, samuti võin mängida mõlema jalaga," lisas ta.