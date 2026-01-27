JK Tabasalu loobus naiste meistriliigast

Kuna võistkondi on vähem, siis mängitakse tänavu omavahel läbi viis ringi (senise nelja asemel). Otse esiliigasse ei lange keegi, viimaseks jääv tiim peab suunduma üleminekumängudele, vahendab Soccernet.ee.

Esiliigast saab hooaja lõpus õiguse otse Meistriliigasse tõusta kaks parimat iseseisvat klubi, kolmas pääseb kõrgliiga üleminekumängudele.

Naiste Meistriliigas osalevad 2026. aastal Tallinna Flora, Saku Sporting, Viimsi JK, FC Elva, Paide Linnanaiskond ja Harju Laagri. Tabasalu sai mullu Meistriliigas neljanda koha.

