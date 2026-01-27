Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

Mainekaks Petits As Le Mondial Wilson U-14 vanuseklassi turniiriks esimese asetuse saanud Anikinal ei olnud avaringis kõige keerulisem ülesanne ning Küprose noormängija Aleksija Strika üle õnnestus teenida 6:2, 6:2 võit.

Tennis Europe U-14 edetabeli tipus figureeriv Anikina kohtub teises ringis burgaarlanna Maya Michevaga, kes teenis avaringis 6:0, 7:6 (1) võidu prantslanna Charline Bressani üle.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 430.) alustas Birminghamis toimuvat W35 ITF-i turniiri samuti võidukalt, kui alistas endast maailma edetabelis enam kui 150 kohta kõrgemal asetseva Valentina Ryseri (WTA 278.). Malõgina võitis turniiril teisena asetatud šveitslanna vastu avaseti lausa 6:1, aga jäi teises seis 1:3 kaotusseisu. Malõgina püsis aga Ryseri kannul ning suutis seisult 3:4 võita kolm geimi järjest, vormistades 6:1, 6:4 võidu.

Malõgina kohtub teises ringis itaallanna Federica Urgesiga (WTA 449.), kes teenis avaringis Lucija Ciric Bagarici (WTA 396.) üle 6:3, 6:3 võidu. Malõgina ja Urgesi pole varasemalt omavahel vastamisi läinud.

Malõgina alustab teisipäeva õhtul ka paarismänguturniiri, milles mängib koos slovakitar Katarina Kuzmovaga. Esimeses ringis on vastasteks türklanna Ipek Oz ja horvaat Iva Primorac.