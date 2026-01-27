X!

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

Jäähoki
Edmonton Oilers
Edmonton Oilers Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Edmonton Oilers teenis jäähokiliigas NHL teise järjestikuse võidu, milles kaitsemängija sooritas kübaratriki. Lisaks rootslasele Mattias Ekholmile oli heas hoos ka soomlane Mikael Granlund, kes sai samuti kolm tabamust kirja.

Oilers võõrustas Anaheim Ducksi ning jäi neljandal minutil kaotusseisu, aga avaperioodi lõpuks oli tablool siiski viigiseis. Ducks läks teise perioodi alguses uuesti juhtima, aga Oilers vastus oli võimas: nelja minutiga skooriti neli korda ja otsustavale kolmandikule mindi vastu 5:3 eduseisul.

Ducks jõudis soomlase Mikael Granlundi tabamuste abil kuus ja pool minutit enne normaalaja lõppu värava kaugusele, aga võõrustaja hoidis eduseisu ning viskas mängu lõpus kaks litrit tühja väravasse, vormistades 7:4 (1:1, 4:2, 2:1) võidu.

Skoorirohkes mängus nägi kaht kübaratrikki: Ducksi eest jõudis kolme väravani soomlane Mikael Granlund ning Oilersi eest tegi kolm korda skoori rootslane Mattias Ekholm. Tegemist oli teise järjestikuse mänguga, milles Oilersi kaitsemängija sooritas kübaratriki: laupäeval alistati lisaajal Washington Capitals ning toona sai kolm väravat kirja Evan Bouchard, kes lisas ka kolm väravasöötu.

Edmonton jätkab läänekonverentsis viiendal tabelireal, Pacific divisjonis ollakse Vegas Golden Knightsi järel teised. Mõlemal tiimil on 62 punkti, aga Vegas on pidanud kolm mängu vähem.

Lääne tabeli tipus asetseb 79 punkti kogunud Colorado Avalanche, kelle edu teisel kohal jätkava Minnesota Wildi (68 p) on juba 11 punkti. Idas on esikohal Tampa Bay Lightning (70 p), kuid Carolina Hurricanes ja Detroit Red Wings (mõlemad 69 p) jäävad vaid punkti kaugusele.

Tulemused:
Tampa Bay - Utah 2:0
Philadelphia - NY Islanders 0:4
NY Rangers - Boston 4:3 (la)

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

13:37

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

26.01

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

22.01

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

19.01

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

14.01

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

13.01

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

12.01

Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

11.01

Galerii: Hokiliiga liidriks tõusis Narva PSK

10.01

HC Panter alistas Riias liiga punase laterna

10.01

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

15:51

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

15:16

JK Tabasalu loobus naiste meistriliigast

14:44

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

14:12

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

13:01

Taani andis kodusel EM-il Saksamaale esimese kaotuse

12:29

Tunjov sai uue klubiga debüüdis jala valgeks

11:58

"Spordis ainult tüdrukud" | Kui on soov kogu sportlaskarjäär unustada…

11:37

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Tänakuta MM-sari pakub veel huvi? Uuendatud

10:56

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo