Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

Edmonton Oilers teenis jäähokiliigas NHL teise järjestikuse võidu, milles kaitsemängija sooritas kübaratriki. Lisaks rootslasele Mattias Ekholmile oli heas hoos ka soomlane Mikael Granlund, kes sai samuti kolm tabamust kirja.

Oilers võõrustas Anaheim Ducksi ning jäi neljandal minutil kaotusseisu, aga avaperioodi lõpuks oli tablool siiski viigiseis. Ducks läks teise perioodi alguses uuesti juhtima, aga Oilers vastus oli võimas: nelja minutiga skooriti neli korda ja otsustavale kolmandikule mindi vastu 5:3 eduseisul.

Ducks jõudis soomlase Mikael Granlundi tabamuste abil kuus ja pool minutit enne normaalaja lõppu värava kaugusele, aga võõrustaja hoidis eduseisu ning viskas mängu lõpus kaks litrit tühja väravasse, vormistades 7:4 (1:1, 4:2, 2:1) võidu.

Skoorirohkes mängus nägi kaht kübaratrikki: Ducksi eest jõudis kolme väravani soomlane Mikael Granlund ning Oilersi eest tegi kolm korda skoori rootslane Mattias Ekholm. Tegemist oli teise järjestikuse mänguga, milles Oilersi kaitsemängija sooritas kübaratriki: laupäeval alistati lisaajal Washington Capitals ning toona sai kolm väravat kirja Evan Bouchard, kes lisas ka kolm väravasöötu.

Edmonton jätkab läänekonverentsis viiendal tabelireal, Pacific divisjonis ollakse Vegas Golden Knightsi järel teised. Mõlemal tiimil on 62 punkti, aga Vegas on pidanud kolm mängu vähem.

Lääne tabeli tipus asetseb 79 punkti kogunud Colorado Avalanche, kelle edu teisel kohal jätkava Minnesota Wildi (68 p) on juba 11 punkti. Idas on esikohal Tampa Bay Lightning (70 p), kuid Carolina Hurricanes ja Detroit Red Wings (mõlemad 69 p) jäävad vaid punkti kaugusele.

Tulemused:

Tampa Bay - Utah 2:0

Philadelphia - NY Islanders 0:4

NY Rangers - Boston 4:3 (la)