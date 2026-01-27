Tunjov sai uue klubiga debüüdis jala valgeks

Tunjov sai Pro Patria eest kirja täismängu ja tegi Novara vastu skoori 60. minutil, kuid tema uus koduklubi oli selleks hetkeks juba kolmeväravalises kaotusseisus. Lõpuks kaotatigi 1:3, Serie C tabelis on Pro Patria jätkuvalt eelviimasel kohal, vahendab Soccernet.ee.

Mängu tipphetked, Tunjovi värava alates 3.12:

Catania alistas naiste Serie C-s koduväljakul 2:0 Colleferro naiskonna, skoori avas Kristina Teern ning teise värava lõi Mari-Liis Lillemäe. Kolme eestlanna - Catania ridadesse kuulub ka Liselle Palts - koduklubi on oma tsooni liider, edestades lähimat jälitajat Abateset ühe punktiga.

Eestlannade trio on nüüd pidanud Catania eest neli mängu, eelmises voorus kübaratrikiga hakkama saanud Teernile oli tegu neljanda ning Lillemäele esimese väravaga uue klubi särgis.

Kreeka esiliigas hiljuti klubi vahetanud Aleksandr Šapovalov, kes sai Egaleo eest debüüdil vahetusest kirja kolm minutit, kuulus nüüd Olympiacose duublit vastu juba algkoosseisu. Ründaja vahetati puhkama 65. minutil, kui Egaleo juhtis avapoolaja väravast 1:0, ent Olympiacos B suutis lisaminutitel löödud väravatega pöörata kaotusseisu 2:1 võiduks.

