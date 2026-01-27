"Spordis ainult tüdrukud" | Kui on soov kogu sportlaskarjäär unustada…

Rääkisime, miks pikaaegne Eesti parim naissuusataja pärast karjääri lõpetamist ei tahtnud mõnda aega midagi oma sporditeest mäletada ja saavutusi meenutada, lisaks ka sellest, kust ta ikkagi võttis lõpuks julguse rääkida elust Mati Alaveri hoolealusena.

Saates vastas Niglas muuhulgas küsimustele, mis tunne on saada ausa spordi auhind ebamugava tõe rääkimise eest; kas ta mõtles enne Alaverist rääkivates filmides osalemist, millised tagajärjed sel võivad olla; kas ja mida ta kõige rohkem kartis – avalikku reaktsiooni, vanu kolleege või iseenda minevikku vaatamist; kas ta sai pärast filme ka isiklikult tagasisidet ja kas on olnud ka negatiivset järelkaja; kas tema arvates tehti filmidega praegustele suusatajatele liiga; kas noore sportlasena tundus doping normaalne ja palju sellest üldse räägiti; kui palju sportlane midagi valib ja kui palju ta lihtsalt allub autoriteedile; kas ausus oli talle pigem vabastav või valus kogemus; kui ta poleks endaga toimunust avalikult rääkinud, kas ta oleks siis praegu teistsugune inimene; kas toona tehti nais- ja meessportlastel vahet või koheldi võrdselt; mida tippsportlane talle kõigest hoolimata andis; mis maine on tema silmis praegusel Eesti murdmaasuusatamisel; mida ta peagi algavalt olümpialt meie koondiselt ootab.

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv.

