Barcelona otsustava Meistrite liiga matši kohtunike vaatleja on Uno Tutk

Mängu kohtunik on prantslane Benoit Bastien, kelle jaoks on tegemist karjääri kolmanda UEFA Meistrite liiga matšiga. Senise karjääri jooksul on ta muuhulgas teenindanud kahte Prantsusmaa karikafinaali ja U-21 vanuseklassi EM-i finaali, vahendab jalgpall.ee.

Camp Nou staadionil on abikohtunikeks prantslased Hicham Zakrani ja Aurelien Berthomieu, neljas kohtunik on prantslane Thomas Leonard, videokohtunikena on ametis belglased Bram Van Driessche ning Bert Put.

Barcelona hoiab viimase vooru eel UEFA Meistrite liiga grupifaasis 13 punktiga üheksandat kohta, Kopenhaagen on kaheksa punktiga tabeli 26. real.