TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu
Eesti korvpallinaiskondadest ainsana Balti liigas osalev TSA/Cityteed pidas möödunud nädalavahetusel Leedus kaks mängu, kui kohtuti Šiauliai ning Klaipeda naiskondadega.
Laupäeval peetud kohtumises pidi TSA naiskond tunnistama Šiauliai-Vilmersi 87:75 paremust. Punkt-punktis möödunud mängus tegid võõrustajad otsustava käigu kolmanda veerandil, mis võideti 24:16, vahendab basket.ee.
TSA poolelt olid resultatiivseimad Laura Liisa Grünmann 19, Lisandra Vetesina 13 ning Maarja Grünmann 10 punktiga.
Pühapäeval kohtuti Klaipedas kohaliku naiskonnaga ning selles mängus jäädi vastastele napilt 77:79 alla. Avapoolaja 12 punktiga kaotanud TSA tuli mängu tagasi kolmandal veerandil (24:13), kuid lõpus näitasid kindlamat mängu võõrustajad.
TSA parimad olid Emma-Mia Küttis 20, Laura Liisa Grünmann 19, Maarja Grünmann 13 ning Helena Stina Svilberg 11 punktiga.
