X!

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

Korvpall
TSA/Cityteed kaotas napilt Klaipeda LCC Basketballi naiskonnale
TSA/Cityteed kaotas napilt Klaipeda LCC Basketballi naiskonnale Autor/allikas: LCC Basketball/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallinaiskondadest ainsana Balti liigas osalev TSA/Cityteed pidas möödunud nädalavahetusel Leedus kaks mängu, kui kohtuti Šiauliai ning Klaipeda naiskondadega.

Laupäeval peetud kohtumises pidi TSA naiskond tunnistama Šiauliai-Vilmersi 87:75 paremust. Punkt-punktis möödunud mängus tegid võõrustajad otsustava käigu kolmanda veerandil, mis võideti 24:16, vahendab basket.ee.

TSA poolelt olid resultatiivseimad Laura Liisa Grünmann 19, Lisandra Vetesina 13 ning Maarja Grünmann 10 punktiga.

Pühapäeval kohtuti Klaipedas kohaliku naiskonnaga ning selles mängus jäädi vastastele napilt 77:79 alla. Avapoolaja 12 punktiga kaotanud TSA tuli mängu tagasi kolmandal veerandil (24:13), kuid lõpus näitasid kindlamat mängu võõrustajad.

TSA parimad olid Emma-Mia Küttis 20, Laura Liisa Grünmann 19, Maarja Grünmann 13 ning Helena Stina Svilberg 11 punktiga.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

20:41

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

25.01

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

24.01

Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

24.01

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

24.01

Indiana võitis mulluse finaalseeria korduse, Antetokounmpo sai viga

24.01

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

23.01

Clippers võitis teist korda järjest Los Angelese lahingu

22.01

Asi klubil ei õnnestunud eurosarjas veerandfinaali jõuda

22.01

New York Knicks lõpetas nadi seeria rekordilise võiduga

22.01

Drell tegi euromängus mitmekülgse esituse

22.01

Lauas domineerinud Veesaar aitas North Carolina võiduni

21.01

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

21.01

Mitmete puudujatega Viimsi sai Ogre üle magusa võidu, edukas ka Keila KK

videod

sport.err.ee uudised

23:02

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

22:44

Koondise arst olümpial riskimisest: tahaks lasta sportlasel ise otsustada

22:18

ETV spordisaade, 26. jaanuar

22:01

Balti liiga nädalavahetus lõppes Mistrale kaotusega

21:10

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

21:08

Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

20:41

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

20:10

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

19:29

Millend ületas Liimaskile kuulunud U-23 Eesti rekordi

19:02

Taaramäe tiim tegi mägietapil head tööd ja eestlane jätkab liidrisärgis

18:29

Kristin Kuuba püüab sulgpalli Eesti meistrivõistlustel kolme kulda

17:51

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:52

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

loetumad

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

15:44

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

17:51

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo