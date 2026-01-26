Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

"Hea viis programmi alustada. Olime kohe mängus, isegi kui tingimused kogu nädalavahetuse muutusid. Esimese sõidu poodium loeb," kommenteeris Ellinas.

Portimaos segas nädalavahetuse kulgu ilm: tugev vihm ja tuul ning pidevalt muutuvad haardetingimused.

Meeskonna ridades tegi hea tulemuse ka Javier Ripoll Jr., kes lõpetas Club Divisioni Michelin Cupi esimese sõidu teisena ja oli teises sõidus neljas. Mõlemas sõidus jäi tulemus eelkõige stabiilsuse ja puhta sõidu taha, kui olud olid ring ringilt erinevad.

Alexander Reimann võistlussõitudes ei startinud, kuna vabasõidus vihmastes oludes toimunud avariis sai auto võistlemiseks liiga palju kahjustada. Reimann vigastada ei saanud. "Tingimused vabasõidus olid keerulised ja avarii võttis mu nädalavahetuse ära. Olen terve ja keskendun järgmisele etapile," lausus Reimann.

"Portimaos tuli rohkem oludele reageerida kui ringiaega taga ajada. Saime poodiumi ja veel ühe esinelikukoha ning ka Javier võttis Michelin Cupis poodiumitulemuse. Alexi avarii lõpetas tema nädalavahetuse enne, kui see jõudis alata, kuid kõige olulisem on, et temaga on kõik korras," hindas tiimijuht Raimo Kulli.