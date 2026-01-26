Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

Laupäevane linnaderbi St. Pauli ja Hamburgi vahel möödus platsil küll suhteliselt sündmustevaeselt, ent sama ei saa öelda mängujärgse intsidendi kohta, milles mängis oma rolli ka Eesti koondise kapten Karol Mets.

Väravateta viigiga lõppenud tulise derbi ajal ja järel võtsid St. Pauli fännid eriti järjepidevalt Hamburgi 18-aastase keskkaitsja Luka Vuškovici kallal – tema samas klubis mängiv vanem vend Mario kannab parasjagu dopingukaristust ning kodumeeskonna fännid ei jätnud seda noorele horvaadile pidevalt ning nii verbaalselt kui plakatitega meelde tuletamata, vahendab Soccernet.ee.

Paistab, et fännid pääsesidki sellega Vuškovicile naha alla, sest väljaku peal Skyle antud intervjuus oli Tottenhamist laenul olev mängija päris pahane. "Ma ei tea, mida St. Pauli fännid mõtlevad. Minu perekonna ja venna ründamine näitab austuse puudumist."

Vuškovici viha ei lõppenud aga teleintervjuuga, sest Saksa meedia väitel kostitas Vuškovic seejärel riietusruumide poole kõmpides St. Pauli fänne žestidega, siseruumidesse jõudes oli ta aga veelgi vihasem, käitudes inetult ja sülitades mitmele poole, sealhulgas St. Pauli logo peale. Selline "austusavaldus" ei jäänud märkamata Karol Metsal, kes oli seepeale Vuškoviciga kergemasse pusklemisse sattunud.

St. Pauli avaldas selle järel ametliku seisukoha. "Derbi on seotud tugevate emotsioonidega. See sisaldab endas nii tögamist kui kahetsusväärsel kombel ka mõlemapoolseid solvanguid. Need iseenesest ei ole teretulnud ning mõlemad pooled peaksid end nendest distantseerima. Tulises atmosfääris on need teatud määral küll tolereeritud, aga need ei ole tegelikult osaks austusväärsest käitumisest," seisis avalduses.

