Taaramäe tiim tegi mägietapil head tööd ja eestlane jätkab liidrisärgis

Rein Taaramäe jätkab Sharjahi velotuuril liidrisärgis Autor/allikas: Sharjah Tour/Instagram
Araabia Ühendemiraatides peetaval 10. Sharjahi velotuuril sõideti kõige raskem etapp, mille pikkuseks oli 133 kilomeetrit ja mis lõppes Al Suhubi tõusu tipus. Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) finišeeris üheksandal kohal ning jätkab üldarvestuses kindla liidrina.

Üle 3000 tõusumeetriga mägietapi võitis itaallane Matteo Fabbro (Solution Tech Nippo Rali; 3:20.38), jättes selja taha kaasmaalase Lorenzo Nespoli (MBH Bank CSB Telecom Fort; +0.02) ja eritrealase Yafiet Mulugeta (Sharjah Sports Club; +0.07). Taaramäe lähikonkurendid hollandlane Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team; +0.13) ja poolakas Marcin Budzinski (MBH Bank CSB Telecom Fort; +0.32) said vastavalt neljanda ja kuuenda koha. Taaramäe kaotas etapivõitjale 40 sekundit.

Eestlase sõnul oli tal etapi eel pisut kõhe tunne, sest jalad ei tundunud kõige paremad. "Vähemalt tunne oli selline," ütles Taaramäe võistluse järel. "Samas tean ma oma taset ja suudan ka päeval, mil ma end kõige paremini ei tunne, väga hea sõidu teha."

Taaramäe lisas, et Araabia Ühendemiraatides tähendab üle 3000 tõusumeetri seda, et sisuliselt terve päeva käib sõit üles ja alla. "Tiim aitas mind väga palju. Prantslane Thomas Lebas suutis terve päeva ees sõita ja lõpetas oma tööpäeva umbes 25 kilomeetrit enne finišit. Selline keskmägede etapp sobib talle hästi ja kui ta ees tõmbab, siis on kõigil tema taga raske, minul ka. Pidin talle vahepeal ütlema, et ta võtaks veidi tempot maha, sest kartsin, et ta tapab mu enda ka ära," selgitas Taaramäe.

Lõputõusu alla aitas Taaramäe vedada sakslasest tiimikaaslane Lucas Carstensen. "Enne lõputõusu käis grupis suur madin. Sõitsime seal suhteliselt targalt ja hästi ning hoidsime päris hästi jõudu kokku. Oma kogemuse pealt ütlesin kogu aeg, kuhu hoida ja seepärast ei pidanud me tuule käes väga palju olema. Kasutasime teisi maksimaalselt ära. Lõputõusul tegid väga head tööd kaks jaapanlast, Jo Hashikawa ja Yuma Koishi, kes vedasid mind kuni kahe kilomeetrini enne finišit," kirjeldas Taaramäe.

Van Engelen ründas täpselt sealt. "Ta on päris hea ronija, kaalub umbes 50 kilo. Võtsin oma tempo, sest teadsin, et mul on poolteist minutit edumaad. Umbes iga saja meetriga tõmbas ta kaks sekundit vahet juurde, seega teadsin, et finišiks võib vahe olla umbes 30 sekundit ja nii oligi," rääkis Taaramäe.

"Eks väsimus on ka kehasse kuhjunud. Kuigi ma tõusul numbreid ei vaadanud, nägin pärast sõitu, et tegin tegelikult ikkagi samad vatid, mida tavaliselt tippvormis. Praegu ma lihtsalt ei suuda mägedes võita, sest ma ei ole nii kerge, kui vaja, ja see ei olnudki sellel velotuuril eesmärk. Siin otsustatakse võistlus tihti juba enne mägietappi küljetuule ja temposõiduga. Seepärast tulingi siia sellise taktikaga, et proovida kohe alguses siledal midagi ära teha ja seekord see õnnestus."

Taaramäe tõdes, et on meeskonnale väga tänulik ning rõhutas, et tiim on tänavu teinud korraliku investeeringu ja koosseis on mullusest veel tugevam. "Olime kuni lõpuni mängus ja isegi lõputõusul vedasid jaapanlased mind täpselt sinna, kuhu vaja. Kõik klappis ja kõik on hästi," kiitis ta.

101-kilomeetrisele finaaletapile läheb eestlane vastu liidrina. Edumaa Van Engeleni ees on üks minut ja kaheksa sekundit ning Budzinski ees üks minut ja üheksa sekundit. "Kui homme on tugev tuul, siis on kindlasti ohtlik päev ja kõik võib pea peale pöörduda, aga loodame, et nii ei lähe ja saame liidrisärgi koju tuua," lisas Taaramäe.

Toimetaja: Maarja Värv

