Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

Laskesuusatamine
Tuuli Tomingas Madshusi suuskadel
Tuuli Tomingas Madshusi suuskadel Autor/allikas: Greta Külvet
Laskesuusatamine

Tuuli Tomingas oli sunnitud kuu enne olümpiamänge tegema radikaalse otsuse. Laskesuusataja lõpetas teda pikalt teeninud Madshusiga koostöö ja kolis Fischeri tiiva alla.

Tomingase treener Indrek Tobreluts sõnas, et põhjused olid ainult ja ainult sportlikud. Madshusi suusad lihtsalt ei lubanud Tomingasel konkurentsis olla. "Tuuli võttis liiga tihti stardist trahviringi rajale kaasa," ütles treener Õhtulehele.

"Me ei võrrelnud enam muu maailmaga, vaid hooldemehed ütlesid juba enda suusapargi sisese võrdluse pealt, et Tuuli paarid on selgelt kehvemad," nentis ta.

Kui reeglina vahetatakse suusatootjat hooaegade vahel, siis Tomingal õnnestus seda teha ka keset talve, sest tema senine leping Madshusiga lõppes kevadel. Tänavu sidus neid vaid suusõnaline kokkulepe, mis tähendas, et asjad räägiti Norra suusafirma Eesti edasimüüjaga läbi ning ületamatuid takistusi ei ilmnenud. Siiski ei sujunud asjad päris valatult, sest ka Fischerile ei meeldi selline hooajasisene hüpe.

"Lõpuks midagi ikka leiti – esialgu käibki asi lihtsalt paari kaupa," ütles Tobreluts.

Loe pikemalt Õhtulehest.

Toimetaja: Maarja Värv

laskesuusauudised

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

