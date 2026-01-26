X!

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

Võrkpall
Jan-Markus Üprus (nr 18) koos tiimiga
Jan-Markus Üprus (nr 18) koos tiimiga Autor/allikas: Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel/Facebook
Võrkpall

Lõppenud nädal kulges Eesti võõrsil mängivate võrkpallurite jaoks töiselt, sekka tuli ka säravamaid esitusi.

Poolas teenis 3:0 (25:22, 26:24, 25:12) võidu Kertu Laagi tööandja Bilesko-Biala Bostik, saades jagu Volley Wroclawist. Laak tõi 11 punkti (+9). Tabelis on Bostiku naiskond 26 silmaga neljas, vahendab volley.ee.

Jaapani kõrgliigas kohtus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubiks olev Hokkaido Voreas kahel korral Tokyo Great Bearsiga, Esimene mäng kaotati 1:3 (25:19, 25:27, 23:25, 21:25), Tammearult osalise mänguajaga viis punkti, Tammemaa panustas 12 punkti. Teine kohtumine aga võideti 3:2 (25:18, 19:25, 25:22, 13:25, 15:11), Tammearu tõi 26 punkti, Tammemaa seitse silma. Tabelis on Hokkaido kuue võiduga üheksandal kohal.

Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks olev Galati Arcada said Rumeenia kõrgliigas 3:0 (25:15, 25:16, 25:21) võidu Baia Mare üle. Lõhmus tõi kaheksa punkti (8), Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti (+0). Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau sai aga 2:3 (22:25, 15:25, 25:18, 25:19, 10:15) kaotuse Bukaresti Dünamolt. Hurt tõi kahe geimiga viis punkti (-2), Teppanilt 14 punkti (+2). Liigatabelis on Galati 31 punktiga teine ja Zalau 30 punktiga kolmas.

Caterina Cicetti ja Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina sai Slovakkias 3:1 (25:19, 25:22, 21:25, 25:22) jagu Nove Mestost. Kask ei mänginud, Cicetti tõi osalise mänguajaga kolm punkti (-1). Tabelis ollakse 35 punktiga kolmandal kohal.

Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas sai Robert Tähe koduklubiks olev Al Jazira lõppenud nädalal 3:0 (25:22, 25:19, 35:33) võidu Shabab Ahli vastu. Täht tõi võitjate parimana 22 punkti (+10). Tabelis ollakse neljandal kohal.

Jan-Markus Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen teenis Austrias 3:0 (25:15, 25:11, 25:21) võidu Bisamberg-Hollabrunni üle. Üprus panustas oma meeskonna parimana 13 punkti (+11). Liigatabelis on eestlase tööandja 31 punktiga kolmandal positsioonil.

Soome kõrgliigas sai Marily Lassi tööandja LiigaPloki lõppenud nädalal kirja 0:3 (22:25, 14:25, 12:25) kaotuse Puijo Wolleylt. Lass tõi kahe geimiga kolm punkti (+3). Tabelis ollakse 13 punktiga viimasel real.

Norra meistriliigas pidas Tauno Lipu juhendatav BK Tromsö kaks kohtumist. Esmalt saadi 3:0 (25:23, 25:11, 25:18) jagu Osi meeskonnast ning seejärel oldi 3:2 (25:18, 25:20, 16:25, 18:25, 15:11) paremad ka Koll IL-i meeskonnast. Liigatabelis ollakse 24 punktiga esikohal.

Karli Alliku koduklubiks olev Abba Pineto pidi Itaalia esiliigas leppima 0:3 (23:25, 17:25, 17:25) kaotusega Banca Maceratale. Allikult 1 punkt (-5). Tabelis ollakse 34 punktiga teised. Itaalia teises liigas sai Kevin Saare tööandjaks olev Napoli 2:3 (25:17, 17:25, 25:21, 24:26, 11:15) kaotuse Ternilt, Saar tõi 17 punkti (+6). Tabelis asub Napoli kuue punktiga viimasel real.

Šveitsis sai Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois karikavõistluste veerandfinaalis 0:3 (23:25, 20:25, 17:25) kaotuse Schönenwerdilt.

Prantsusmaal pidi Robert Viiberi leivaisaks olev Narbonne tunnistama Toulouse'i 3:0 (25:22, 25:18, 25:20) paremust, Viiber tõi lisaks oma põhitööle ka ühe punkti (-1). Alex Saaremaa ja Chaumont pidid tunnistama Pariisi 3:1 (25:23, 23:25, 30:28, 25:22) üleolekut, Saaremaalt 12 punkti (+9; sh viis blokki). Liigas on Narbonne 19 punktiga kümnes ning Chaumont 15 punktiga 13. Prantsusmaa esiliigas olid Ardo Kreek ja Saint-Quentin 3:1 (25:23, 17:25, 25:17, 25:21) üle Reimsist, Kreegilt kaheksa punkti (+5). Tabelis ollakse 29 silmaga kolmandal positsioonil.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

25.01

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

25.01

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

23.01

Lember vedas Tartu Ülikool/Bigbanki raske võiduni

21.01

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

21.01

Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

20.01

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

19.01

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

18.01

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

18.01

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

videod

sport.err.ee uudised

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:52

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

15:44

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

15:10

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

14:40

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

14:09

Hooaja esimese velotuuri võitis Jay Vine, lähim jälitaja kukkus raskelt

13:41

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

13:15

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

10:41

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

10:17

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

loetumad

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

25.01

Perrot kerkis olümpiamängude eel MK-sarja üldliidriks Uuendatud

25.01

Suurepäraselt alustanud Alev sõitis end MK-etapil 20 sekka Uuendatud

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo