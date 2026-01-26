Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

Poolas teenis 3:0 (25:22, 26:24, 25:12) võidu Kertu Laagi tööandja Bilesko-Biala Bostik, saades jagu Volley Wroclawist. Laak tõi 11 punkti (+9). Tabelis on Bostiku naiskond 26 silmaga neljas, vahendab volley.ee.

Jaapani kõrgliigas kohtus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubiks olev Hokkaido Voreas kahel korral Tokyo Great Bearsiga, Esimene mäng kaotati 1:3 (25:19, 25:27, 23:25, 21:25), Tammearult osalise mänguajaga viis punkti, Tammemaa panustas 12 punkti. Teine kohtumine aga võideti 3:2 (25:18, 19:25, 25:22, 13:25, 15:11), Tammearu tõi 26 punkti, Tammemaa seitse silma. Tabelis on Hokkaido kuue võiduga üheksandal kohal.

Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks olev Galati Arcada said Rumeenia kõrgliigas 3:0 (25:15, 25:16, 25:21) võidu Baia Mare üle. Lõhmus tõi kaheksa punkti (8), Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti (+0). Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau sai aga 2:3 (22:25, 15:25, 25:18, 25:19, 10:15) kaotuse Bukaresti Dünamolt. Hurt tõi kahe geimiga viis punkti (-2), Teppanilt 14 punkti (+2). Liigatabelis on Galati 31 punktiga teine ja Zalau 30 punktiga kolmas.

Caterina Cicetti ja Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina sai Slovakkias 3:1 (25:19, 25:22, 21:25, 25:22) jagu Nove Mestost. Kask ei mänginud, Cicetti tõi osalise mänguajaga kolm punkti (-1). Tabelis ollakse 35 punktiga kolmandal kohal.

Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas sai Robert Tähe koduklubiks olev Al Jazira lõppenud nädalal 3:0 (25:22, 25:19, 35:33) võidu Shabab Ahli vastu. Täht tõi võitjate parimana 22 punkti (+10). Tabelis ollakse neljandal kohal.

Jan-Markus Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen teenis Austrias 3:0 (25:15, 25:11, 25:21) võidu Bisamberg-Hollabrunni üle. Üprus panustas oma meeskonna parimana 13 punkti (+11). Liigatabelis on eestlase tööandja 31 punktiga kolmandal positsioonil.

Soome kõrgliigas sai Marily Lassi tööandja LiigaPloki lõppenud nädalal kirja 0:3 (22:25, 14:25, 12:25) kaotuse Puijo Wolleylt. Lass tõi kahe geimiga kolm punkti (+3). Tabelis ollakse 13 punktiga viimasel real.

Norra meistriliigas pidas Tauno Lipu juhendatav BK Tromsö kaks kohtumist. Esmalt saadi 3:0 (25:23, 25:11, 25:18) jagu Osi meeskonnast ning seejärel oldi 3:2 (25:18, 25:20, 16:25, 18:25, 15:11) paremad ka Koll IL-i meeskonnast. Liigatabelis ollakse 24 punktiga esikohal.

Karli Alliku koduklubiks olev Abba Pineto pidi Itaalia esiliigas leppima 0:3 (23:25, 17:25, 17:25) kaotusega Banca Maceratale. Allikult 1 punkt (-5). Tabelis ollakse 34 punktiga teised. Itaalia teises liigas sai Kevin Saare tööandjaks olev Napoli 2:3 (25:17, 17:25, 25:21, 24:26, 11:15) kaotuse Ternilt, Saar tõi 17 punkti (+6). Tabelis asub Napoli kuue punktiga viimasel real.

Šveitsis sai Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois karikavõistluste veerandfinaalis 0:3 (23:25, 20:25, 17:25) kaotuse Schönenwerdilt.

Prantsusmaal pidi Robert Viiberi leivaisaks olev Narbonne tunnistama Toulouse'i 3:0 (25:22, 25:18, 25:20) paremust, Viiber tõi lisaks oma põhitööle ka ühe punkti (-1). Alex Saaremaa ja Chaumont pidid tunnistama Pariisi 3:1 (25:23, 23:25, 30:28, 25:22) üleolekut, Saaremaalt 12 punkti (+9; sh viis blokki). Liigas on Narbonne 19 punktiga kümnes ning Chaumont 15 punktiga 13. Prantsusmaa esiliigas olid Ardo Kreek ja Saint-Quentin 3:1 (25:23, 17:25, 25:17, 25:21) üle Reimsist, Kreegilt kaheksa punkti (+5). Tabelis ollakse 29 silmaga kolmandal positsioonil.