Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

Lõuna-Prantsusmaal Tarbes'is peetaval Tennis Europe U-14 turniir Petits As Le Mondial Wilson, mida üldnimetusena tuntakse Les Petits As, on turniir, millest reeglina võtavad osa kõik maailma parimad kuni 14-aastased tennisistid. Tänavu on sel turniiril tüdrukutest esimesena asetatud Elizaveta Anikina.

Kuigi arvatakse, et U-14 klassi suured võidud ei tähenda midagi, on Les Petits As'i võitnud paljud hilisemad kuulsused, nende hulgas seitse slämmiturniiri võitjat: meestest Michael Chang, Richard Krajicek ja Rafael Nadal, naistest Martina Hingis, Kim Clijsters, Jelena Ostapenko ja Bianca Andreescu. Lisaks on hilisematest slämmivõitjatest Les Petits As'i finaali jõudnud Andy Murray ja Justine Henin. Muide, Murray võitis 2001. aasta noorteturniiri veerandfinaalis Novak Djokovici 6:0, 6:1, vahendab tennisnet.ee.

Tänapäeva profituuri parematest mängijaist on lisaks juba mainitud Ostapenkole ja Andreescule antud noorteturniiri võitnud Frances Tiafoe, Marta Kostjuk, Anastassia Potapova, Julia Putintseva ja veel mitmed esisaja teise poole mängijad. Ka maailma esireket Carlos Alcaraz mängis 2017. aastal Les Petits As'il, kuid oli alles 12. asetatud ja kaotas kaheksandikfinaalis. Tolle turniiri võitis itaallane Luca Nardi, kes on praegu maailma edetabelis 108. kohal.

Sel aastal juhib Tennis Europe U-14 edetabelit Anikina ja sel põhjusel on ta esimesena asetatud. Samas tuleb arvestada, et Les Petits As'il mängivad kaasa ka paljud Aasia ja Ameerika tugevamad noortennisistid, kellel TE punkte nii palju pole, ehkki edetabelisse mahuvad nad vaatamata sellele, et ei kuulu Euroopasse. Muidu poleks ju Chang ega Andreescu saanudki Les Petits As'i võita. Teisena on asetatud taanlanna Emilia Henningsen, kes eelmise aasta U-14 Mastersil jõudis finaali, Anikina kaotas poolfinaalis. Kuid nemad on ka ainsad Mastersi tennisistid, kes tänavusel turniiril osalevad, sest kõik teised on üle läinud U-16 vanuseklassi.

Anikina mängis Les Petits As'il kaasa ka eelmisel aastal, kuid sai teise ringi kohtumises käevigastuse. Ta mängis lõpuni, aga kaotas 2:6, 2:6 rootslanna Grace Bernsteinile, kes samuti osales hiljem U-14 Mastersil.

Kaks Eesti mängijat osales tänavu Les Petits As'i kvalifikatsioonis, kuid sealt edasi ei saanud. Vera Morozova kaotas teises ringis (avaringis oli vaba) Ioanna Tsepetonidou'le (Kreeka) 0:6, 3:6 ja Adrian Shein esimeses ringis Philip Hartvigsen Dianatile (Taani) 4:6, 6:7.